Luna va acoperi complet Soarele pe 12 august de-a lungul unei fâșii înguste care traversează nordul și estul Spaniei. Va fi prima eclipsă totală vizibilă din Peninsula Iberică după mai bine de un secol. Ultimul fenomen de acest fel a avut loc în 1912, scrie Euronews.

Fenomenul va putea fi observat și din România, însă doar parțial și doar din anumite județe, din vestul și din centrul țării.

Umbra Lunii va intra în Spania prin Galicia și va traversa țara de la vest la est, ajungând în cele din urmă la Palma de Mallorca chiar în momentul în care Soarele va apune.

Pe teritoriul continental al Spaniei, faza parțială a eclipsei va începe în jurul orei 19:30, ora Spaniei. Momentul în care întunecarea va fi maximă va avea loc între 20:27 și 20:35, în funcție de locație.

Fenomenul se va încheia cu puțin înainte de ora 21:30, când Soarele se va afla deja foarte aproape de orizont și, în unele zone, va fi practic apus.

De ce telefonul poate fi în pericol

Riscul nu se limitează la ochi. Și camera telefonului poate fi afectată dacă este îndreptată direct spre Soare pentru prea mult timp.

Optica unui smartphone funcționează într-un anumit sens asemenea unei lupe: concentrează lumina care intră prin obiectiv pe o suprafață foarte mică – senzorul camerei.

Dacă obiectivul este îndreptat spre Soare timp de mai multe minute fără protecție, modulul camerei se poate supraîncălzi, iar fotodiodele care formează senzorul pot fi arse definitiv.

În imagini pot apărea astfel pete, zone întunecate sau pixeli morți care nu mai pot fi recuperați. În anumite situații, temperatura ridicată poate activa și sistemul de protecție termică al telefonului, ceea ce poate duce la oprirea bruscă a dispozitivului.

Nu există statistici publice privind numărul telefoanelor deteriorate în timpul eclipselor, însă există cazuri cunoscute în care fotodiodele senzorilor au fost afectate, iar fotografiile au rămas cu pete sau zone întunecate.

Totuși, există și câteva nuanțe. Unii specialiști subliniază că o fotografie rapidă, realizată o singură dată, nu provoacă de regulă daune senzorilor de dimensiuni mici folosiți de telefoane. Riscul crește însă dacă este utilizat zoom-ul pentru perioade îndelungate sau dacă telefonul este echipat cu un obiectiv telefoto extern.

Cu cât camera este ținută mai mult timp îndreptată spre Soare fără filtru, cu atât crește riscul ca senzorul să fie deteriorat.

Cum poți filma eclipsa fără să-ți distrugi telefonul

Regula principală este simplă: atât timp cât Soarele este vizibil, chiar și parțial, camera trebuie protejată cu un filtru solar.

Standardul recomandat de NASA și de societățile astronomice este ISO 12312-2:2015, același standard pe care trebuie să îl respecte ochelarii speciali pentru eclipse.

Nu este neapărat nevoie de un accesoriu scump. O soluție accesibilă este să decupezi lentila dintr-o pereche de ochelari certificați pentru eclipsă și să o fixezi peste camera telefonului, astfel încât obiectivul să fie acoperit complet și să nu existe spații prin care să pătrundă lumina.

Pentru o soluție mai rezistentă pot fi folosite filtre solare ND100000, concepute special pentru smartphone-uri și disponibile la prețuri de sub 40 de euro.

Sfaturi pentru fotografierea și filmarea eclipsei

Înainte de a începe filmarea, blochează expunerea și focalizarea pe Soare. În funcție de telefon, acest lucru se face de regulă prin atingerea Soarelui pe ecran și menținerea degetului apăsat până când apare pictograma de blocare.

Dacă telefonul permite, este recomandată activarea modului manual sau profesional, cu un ISO între 100 și 200 și o viteză de declanșare rapidă, sub 1/1000.

În modul automat, imaginea poate ieși supraexpusă chiar și atunci când este folosit un filtru.

Un trepied și temporizatorul camerei pot ajuta la evitarea fotografiilor și filmărilor tremurate.

În timpul fazei parțiale, o filmare time-lapse, cu cadre realizate la intervale de una sau două secunde, poate surprinde mai bine evoluția eclipsei decât o filmare video în timp real, deoarece Luna se deplasează aparent foarte lent pe suprafața Soarelui.

Dacă te afli în banda de totalitate, filmarea în timp real fără filtru este sigură doar în perioada exactă în care discul Soarelui este complet acoperit de Lună. Atunci poate fi surprins inelul luminos din jurul Soarelui.

Este recomandat și zoom-ul optic, în locul celui digital, care doar mărește pixelii și degradează calitatea imaginii.

Temperatura telefonului trebuie, de asemenea, monitorizată. Căldura din luna august, combinată cu radiația solară, poate duce la supraîncălzirea dispozitivului și la oprirea automată a acestuia. Între fotografii, telefonul ar trebui ținut la umbră, iar o baterie externă poate fi utilă.

Ce nu trebuie să faci

Nu ține telefonul filmând timp de mai multe minute cu obiectivul îndreptat direct spre Soare, nici măcar atunci când folosești un filtru.

Nu îndepărta filtrul decât în perioada exactă a totalității și numai dacă te afli în zona în care eclipsa este completă.

Nu conecta telefonul la binoclu, telescop sau obiective telefoto fără un filtru solar certificat.

Și, mai ales, nu privi Soarele prin vizorul sau obiectivul unei camere, al unui telescop sau al unui binoclu, chiar dacă porți ochelari pentru eclipsă. Razele concentrate pot trece prin filtru și pot provoca leziuni grave ale ochilor.

De asemenea, telefonul nu trebuie lăsat expus direct la soare pentru perioade lungi între fotografii, deoarece combinația dintre temperatura ridicată și radiația solară poate provoca supraîncălzirea dispozitivului.