Acesta vizează limitarea răspândirii pe rețelele sociale a conținutului manipulator și ilegal.

Demersul lui Miruță vine în contextul incidentului deosebit de grav petrecut într-o comună din județul Cluj, unde o ambulanță a fost atacată cu topoare în urma unui clip postat pe TikTok.

'Legea împotriva dezinformării trebuie adoptată! Am depus-o în Parlament în 2025. A trecut tacit de Senat și este blocată la Camera Deputaților. E prea mult. Astăzi, o ambulanță aflată în misiune de salvare a fost atacată pentru că oamenii au crezut un video pe TikTok, în care li se spunea că este 'ambulanța neagră' care fură copii. Aici nu mai vorbim doar despre o știre falsă pe Internet. Vorbim despre o minciună care a ieșit din telefon și a ajuns în stradă, transformându-se în violență împotriva unor oameni aflați într-o misiune de salvare. Pe Internet nu putem lupta împotriva fiecărei minciuni prin sesizări individuale. Internetul este infinit mai vast decât orice registru în care se trece cu pixul câte o sesizare la ANCOM sau CNA. Soluția împotriva algoritmilor care propagă astfel de dezinformări este tot cu algoritmi. Tehnic, soluția există. Trebuie doar transpusă în legislație, fără să atingem libertatea de exprimare. Domnule Grindeanu, nu pentru că este legea mea, ci pentru sănătatea acestei țări: vă rog să puneți pe ordinea de zi a Camerei Deputaților proiectul de lege și să îl adoptăm', a transmis Miruță într-un mesaj postat duminică pe Facebook.

Un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Cluj a fost atacat cu bâte, topoare și pietre în timp ce intervenea pentru acordarea de îngrijiri medicale unui pacient din comuna Recea-Cristur, șoferul autospecialei fiind rănit grav.

Incidentul a avut loc după ce pe rețeaua TikTok s-a viralizat un videoclip cu o informație falsă potrivit căreia există o 'ambulanță care fură copii'.

Reacția ministrului Sănătății

Ministerul Sănătăţii a condamnat ferm atacul revoltător asupra echipajului Serviciului Judeţean de Ambulanţă Cluj, provocat de dezinformări absurde apărute pe platforme din social media, solicitând instituţiilor cu competenţe fermitate maximă.

"Ministerul Sănătăţii condamnă ferm atacul revoltător asupra echipajului Serviciului Judeţean de Ambulanţă Cluj, provocat de dezinformări absurde apărute pe platforme din social media. ​În timp ce interveneau pentru a ajuta un pacient din comuna Recea-Cristur, medicii şi şoferul autosanitarei au fost atacaţi cu bâte, topoare şi pietre. Şoferul a fost rănit grav. Suntem alături de el şi de reprezentanţii SAJ şi monitorizăm situaţia", a transmis duminică MS.

Reacția lui Raed Arafat

Şeful DSU, Raed Arafat, a reacționat în cazul ambulanţei atacate după ce un clip distribuit pe Tik Tok avertiza cu privire la ambulanţe care ”fură copii”, el afirmând că ambulanţă care vine să salveze nu poate deveni ţinta violenţei din cauza unei minciuni răspândite online.

”O minciună distribuită pe un telefon, prin reţele de socializare, a ajuns să însemne un salvator în sala de operaţie, un pacient pus în pericol şi o ambulanţă nouă scoasă temporar din serviciu. Ambulanţele SAJ şi SMURD şi oamenii care lucrează pe ele au o singură misiune: să ajungă cât mai repede la cei care au nevoie de ajutor şi să salveze vieţi”, a scris Arafat pe Facebook.

Reacția Colegiului Medicilor

Colegiul Medicilor din România condamnă ferm orice formă de violență îndreptată împotriva personalului medical și spune că incidentul reprezintă un semnal de alarmă cu privire la consecințele pe care le poate avea propagarea unor informații neverificate.

„Este complet inacceptabil ca oameni care pleacă în misiune pentru a salva vieți să ajungă ei înșiși victime ale violenței. Incidentul din județul Cluj este și un semnal de alarmă asupra pericolului pe care îl poate genera dezinformarea în sănătate”, a declarat prof. univ. dr. Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor din România.

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