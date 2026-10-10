Așa a apărut și sloiul de oaie, un preparat consistent, în care bucățile de carne sunt fierte încet și apoi acoperite de propria grăsime.

Ce este sloiul de oaie

Sloiul de oaie este un preparat tradițional ciobănesc, făcut din carne și grăsime de oaie, întâlnit mai ales la stâne. În forma sa tradițională, carnea este fiartă împreună cu grăsimea, până când cele două ajung să formeze preparatul dens și consistent cunoscut sub acest nume. Sloiul nu era însă doar o mâncare pregătită de ciobani, ci și o metodă veche prin care carnea putea fi păstrată mai mult timp. Carnea era gătită încet, împreună cu grăsimea, iar după răcire aceasta se întărea și forma deasupra un strat protector. În felul acesta, preparatul putea rezista mai mult timp dacă era ținut într-un loc rece.

În trecut, sloiul era păstrat în beciuri sau în încăperi răcoroase. Ciobanii foloseau uneori chiar și apa rece a izvoarelor pentru a-l ține la temperatură scăzută, după ce preparatul era învelit în pânză. Grăsimea întărită avea un rol important, pentru că proteja carnea și ajuta la păstrarea ei timp de mai multe luni. În unele zone, sloiul mai este numit și „răcitură ciobănească”, tocmai pentru că, după ce este gătit, se lasă la răcit și se întărește. Nu seamănă însă cu o tocăniță obișnuită, în care rămâne mult sos. La sloi, carnea este prinsă în grăsimea care, odată răcită, devine solidă și formează în jurul ei un strat compact.

O variantă cunoscută este cea pregătită în Râu Sadului, în Mărginimea Sibiului. Acolo, sloiul se face din seu de oaie topit, carne și ceapă, iar după ce este gata se lasă la răcit. Când s-a întărit suficient, poate fi tăiat în felii.

Ce fel de carne se folosește

Rețeta tradițională de sloi nu se face neapărat din carne de miel. În cele mai multe variante vechi este vorba despre carne de oaie sau de berbec. Sloiul poate fi pregătit din carne de oaie stearpă, berbec sau chiar dintr-un amestec al celor două. În unele cazuri, oierii foloseau două animale, unul mai gras și unul mai slab, astfel încât preparatul să aibă un raport potrivit între carne și grăsime.

De regulă, sloiul se pregătea mai ales toamna, în perioada în care oamenii începeau să pună deoparte alimente pentru sezonul rece. Pentru familiile de ciobani, preparatul devenea astfel și o rezervă de carne pentru lunile de iarnă.

Ce ingrediente se folosesc la sloiul de oaie

Rețeta de bază este una simplă și nu are nevoie de multe ingrediente. În forma sa veche, sloiul se pregătește în principal din:

· carne de oaie sau de berbec;

· grăsime ori seu de oaie;

· sare.

Ce condimente se pot adăuga

De aici încep să apară diferențele între rețetele din diferite zone ale țării. Pe lângă carne, grăsime și sare, în unele variante se mai pun:

· ceapă;

· usturoi;

· foi de dafin;

· piper boabe sau piper măcinat.

În unele rețete, după ce carnea a fiert suficient, se adaugă ceapă tocată, puțin usturoi, foi de dafin și piper. Variantele mai vechi erau, de regulă, mai simple, în timp ce rețetele pregătite în prezent pot conține mai multe mirodenii, în funcție de gustul fiecăruia și de tradiția locului. Există și o rețetă foarte bine păstrată de la oierii din Râu Sadului, în Mărginimea Sibiului. Pentru un sloi se folosesc:

· carnea de la o oaie, dezosată;

· 3 kg de seu de oaie;

· 6 cepe;

· 15 foi de dafin;

· lingură de piper boabe;

· 100 g de sare.

La această variantă se adaugă și aproximativ 3 litri de apă în timpul gătirii, după ce seul a fost topit, iar carnea a fost pusă în ceaun.

Cum se prepară sloiul de oaie

Sloiul de oaie se gătește lent, de obicei într-un ceaun, pentru ca carnea să fiarbă în grăsimea de oaie și să devină foarte fragedă. Preparatul tradițional se obține prin fierbere și are la bază carnea și grăsimea de oaie, scrie Stradacetatii.ro.

O rețetă păstrată de oierii din Râu Sadului, explică pas cu pas cum se prepară sloiul de oaie. Mai întâi, seul de oaie se pune în ceaun și se lasă să se topească. Carnea de oaie se dezosează, se taie în bucăți asemănătoare celor pentru tocană și se pune peste grăsimea topită. În această variantă se adaugă și aproximativ trei litri de apă.

Totul se lasă să fiarbă la foc mic, iar sarea se pune treptat, în timpul gătirii. Carnea nu trebuie fiartă în grabă. Lichidul trebuie să scadă încet, carnea să se frăgezească bine, iar grăsimea să înceapă să devină limpede. După ce carnea a fiert, în rețeta din Râu Sadului se pun ceapa tăiată mărunt, foile de dafin și boabele de piper. Sloiul se mai lasă pe foc până când grăsimea devine limpede. În rețeta tradițională, acesta este unul dintre semnele că preparatul este gata.

Există și variante în care carnea se fierbe direct în propriul seu, fără să se adauge o cantitate mare de apă. Carnea se taie în bucăți potrivite și se lasă în ceaun până când compoziția scade foarte mult. Sarea se adaugă la jumătatea fierberii, iar spre final se pot pune ceapă, usturoi, foi de dafin și piper.

În această variantă nu se folosesc plămânii și sunt evitate oasele mari, fiindcă acestea pot face compoziția prea moale. Carnea este suficient de fiartă atunci când devine atât de fragedă încât se desprinde ușor de pe os. Oasele rămase se scot apoi din preparat. După fierbere, sloiul se pune în vase și se lasă să se răcească. Grăsimea trebuie să acopere bine carnea, fără să rămână spații mari de aer. Pe măsură ce se răcește, grăsimea se întărește și formează stratul protector specific sloiului de oaie.

Cât timp se fierbe sloiul de oaie

Timpul de fierbere al sloiului de oaie nu este același în toate rețetele tradiționale. Durata depinde de cantitatea de carne, de mărimea bucăților, de cantitatea de grăsime folosită și de cât de puternic este focul. Rețeta oierilor din Râu Sadului oferă însă un reper clar. Carnea, seul și apa se lasă să fiarbă la foc mic aproximativ 2-3 ore. După ce carnea este bine fiartă, se adaugă ceapa și condimentele, iar sloiul rămâne pe foc până când grăsimea devine limpede.

În alte zone, sloiul de oaie se fierbe mai mult. O variantă din zona Novaci presupune minimum patru ore de fierbere, până când carnea este foarte fragedă și începe să se desprindă singură de pe os. Prin urmare, sloiul de oaie se fierbe lent, timp de câteva ore. În funcție de rețeta urmată, prepararea poate dura aproximativ 2-4 ore sau chiar mai mult. Sloiul nu este însă gata doar pentru că a trecut un anumit număr de ore, ci trebuie urmărită și textura cărnii.

Cum îți dai seama că sloiul de oaie este gata

Mai importante decât timpul exact de fierbere sunt câteva semne care arată că preparatul este gata. Carnea trebuie să fie foarte fragedă și să se desprindă ușor de pe os, lichidul trebuie să fi scăzut considerabil, iar grăsimea să fie limpede. În rețeta din Râu Sadului, limpezirea grăsimii este chiar unul dintre semnele că sloiul poate fi luat de pe foc. După ce se răcește, grăsimea se întărește și leagă întreaga compoziție. Sloiul poate fi apoi tăiat în bucăți sau felii și mâncat rece, însă în unele zone este încălzit înainte de servire.

Cum se păstrează sloiul de oaie

Sloiul de oaie a fost folosit, în bucătăria ciobănească, și ca metodă de păstrare a cărnii pentru mai mult timp. După fierbere, carnea se așază în vase astfel încât să nu rămână goluri mari de aer, iar deasupra trebuie să existe un strat suficient de grăsime. După răcire, grăsimea se întărește, acoperă carnea și o protejează, notează Foodretail.ro.

În mod tradițional, sloiul de oaie era ținut în beciuri sau în încăperi foarte reci. În trecut, ciobanii îl păstrau chiar și în izvoarele reci de munte. Preparatul era învelit în tifon sau pânză și ținut în apa rece, iar stratul de grăsime împiedica apa să ajungă direct la carne. În astfel de condiții, sloiul putea fi păstrat timp de mai multe luni.

Astăzi, pentru păstrarea sloiului de oaie acasă, frigiderul este varianta potrivită, mai ales dacă preparatul nu a fost conservat printr-o metodă verificată pentru o perioadă lungă. Frigiderul este folosit ca alternativă la beciul rece în care preparatul era păstrat în mod tradițional. Un detaliu foarte important este ca grăsimea să acopere complet carnea. În rețetele tradiționale, sloiul se pune în vase mici de lemn sau în oale smălțuite, fără goluri mari de aer, astfel încât stratul de grăsime să izoleze cât mai bine carnea.

Cu ce se servește sloiul de oaie

Sloiul de oaie poate fi servit atât rece, cât și cald. După ce se răcește și se întărește, preparatul se taie cu cuțitul în porții, deoarece grăsimea îi dă o consistență compactă. Atunci când este servit rece, sloiul de oaie se mănâncă mai ales cu mămăligă sau pâine de casă și ceapă roșie. În această variantă, carnea rămâne compactă, iar grăsimea nu se topește. Unele surse arată că sloiul este preferat rece pentru că, atunci când este încălzit, mirosul specific al cărnii de oaie devine mai puternic.

Cum se servește sloiul de oaie cald

În multe zone, sloiul se taie în porții și apoi se încălzește înainte de servire. Printre cele mai întâlnite combinații tradiționale se numără:

· mămăligă caldă;

· brânză de oaie frământată;

· castraveți murați sau alte murături.