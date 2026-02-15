Șoferul susține că victima s-ar fi dezechilibrat brusc, a căzut în fața sa și nu a mai putut să evite impactul.

Nenorocirea s-a petrecut pe o stradă de la marginea orașului Târgu Jiu, iar mașina implicată în accident venea din spatele victimei.

Localnică: „El venea din sus și doamna mergea în jos, cu un pachet, să dea de pomană la un copil, și a sărit în fața mașinii, așa povestea soția lui, în rest nu știm nimic – i s-o fi făcut rău – posibil și asta, cine știe, săraca de ea”.

Mai multe echipaje de intervenție au ajuns la fața locului, însă femeia nu a mai putut fi salvată.

Miruna Prejbeanu, purtător de cuvânt IPJ Gorj: „În urma efectuării manevrelor de resuscitare, femeia a fost declarată decedată, la fața locului, de către un medic din echipajul ambulanței. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ”.

Șoferul implicat în accident, în vârstă de 59 de ani, este anchetat pentru ucidere din culpă. Victima era angajată la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, la departamentul de Resurse Umane.