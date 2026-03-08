Între timp, pe poarta Muzeului Țăranului Român din Capitală își fac loc copii alături de tați care află, de la generații mai tinere ce-și doresc femeile.

Bărbat: „Cumpărăm ceva mărțișoare pentru mami”.

Între 50 și 200 de lei e costul mediu al unei surprize artistice.

Comerciant: „Este realizat din flori criogenate și uscate, rezistă până la 25 de ani. Nu trebuie să le udăm, nu trebuie să le facem nimic”.

Comerciant: „Sunt coliere lucrate manual din basmale românești, acesta este moldovenesc și acesta este maramureșean. Suficient de lungi cât să poată fi purtate la gât sau în păr”.

Corespondent PRO TV: „Dincolo de cadouri, să nu uităm că 8 martie nu a fost inițial o zi de celebrare a femeilor care țin familia împreună sau devin mame, ci de recunoaștere a luptei împotriva abuzurilor suferite de semenele noastre și a efortului pentru a primi dreptul la vot, egalitate de șanse și plată egală cu colegii bărbați, dreptul la sănătatea reproducerii la a fi stăpâne pe corpul nostru. Sunt lucruri pe care femeile prezentului le iau de-a gata, deși sunt responsabile să conserve aceste drepturi pentru fiicele lor”. ​

Și bărbații din Cluj Napoca au căutat răspunsuri despre ce i-ar plăcea partenerei. Unii le-au găsit pe cele greșite.

Bărbat: „Acuma ne uităm ce este pe aici, poate o cană ceva”.

Vânzătoare: „Un domn a venit și-a cumpărat 7 perechi de cercei”.