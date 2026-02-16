La Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Marie Curie se extinde Terapia Intensivă neonatală, iar la Târgu Mureș se construiește o clădire nouă pentru centrul de transplant cardiac pediatric. Trebuie să fie gata, până la sfârșitul lui iunie pentru a nu pierde banii europeni.

Saloane moderne, dotate cu aparatură performantă, o sală de operație, RMN pentru bebeluși, toate acestea vor putea primi copiii cu probleme grave ale inimii în doar câteva luni. Extinderea secției de ATI nou născuți de la Marie Curie avansează.

Cătălin Cîrstoveanu, șeful secției ATI „Marie Curie”: „În 2 săptâmâni începe montarea sticlei, stică pe pereți, sticlă pe tavane. Pentru infecții este importantă protejarea cu sticlă, doctori tineri pe care vrem să îi aducem aici, dăm drumul imediat și la angajarea de asistente, medici neonatologi sau pediatri care fac și neonatiologie''.

Poveștile triste ale copiilor care n-au ajuns aici arată câte nevoie este de această investiție.

Corespondent PRO TV: „În utimii 5 ani, 150 de copii cu vârsta până într-un an au murit din cauza faptului că nu au avut un loc într-o secție de terapie intensivă. Aici la Marie Curie sunt în acest moment 19 copii pe lista de așteptare”.

Și la Târgu Mureș se ridică o clădire nouă pentru Institutul Inimii, locul în care se face transplant de cord pentru copii. Va fi gata în iunie, tot cu bani din PNRR.

Horațiu Suciu, șef clinică chirurgie cardiovasculară IuBCVT: „În cifre s-ar traduce aproape o dublare anumărului de intervenții chirurgicale. Noua clădire, 18.000 de mp cu toate secțiile care vor deservi: chirurgie cardiovasculară, cardiologie intervențională, cardiologie adulți, ATI, laborator, imagistică. Milioane euro, aici e inclusă și aparatură medical”.

Doar opt spitale au mai rămas în programul PNRR, din cele 15 anunțate în 2025. Cel din Bistrița a fost dat în folosință la finalul anului trecut, iar celelalte ar trebui să fie gata în vară.