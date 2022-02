A mutat un sac în subsolul blocului, din care a început să curgă un lichid care s-a transformat în biluțe. Reacția bărbatului

S-a dat alarma, luni seară, în Câmpulung Muscel din județul Argeș. Un locatar care a mers în uscătoria blocului să facă ordine, a mutat un sac, iar din el a curs un lichid ce părea a fi mercur.

Speriat, omul a sunat imediat la 112, iar la fața locului au ajuns pompierii, poliția, ofițerii de la arme și muniții, dar și inspectorii de mediu.

Persoana care a lăsat substanța periculoasă în încăpere se va alege cu dosar penal.

Locatarul voia să organizeze lucrurile depozitate în uscătoria blocului, ca să facă mai mult spațiu. A mutat un sac, iar din el a curs un lichid care, la început, i s-a părut a fi aurolac sau vopsea. Când a călcat, din greșeală, în substanță a văzut că se transformă în biluțe care se împrăștie, exact ca mercurul. Panicat, a sunat la 112.

Locatar: „Am văzut niște pete. Am dat cu piciorul, am zis că e vopsea și am văzut că se întinde și după aceea am chemat vecinii.”

Polițiștii au evacuat, rapid, pe toată lumea din locul în care au fost descoperite două recipiente de câte un litru cu mercur. Pompierii și inspectorii de la gardă de mediu au fost chemați să strângă în siguranță toată substanță periculoasă.

lt. col. Mircea Mardare, comandant ISU Câmpulung: „Împreună cu colegii de la poliție am pătruns în zonă. Se colectează două pete de aproximativ cinci cm. Continuăm acțiunea până la finalizare.”

Elena Lasconi, primar Câmpulung Muscel: „Ferească Dumnezeu să fi intrat un copil, că sunt două biciclete acolo și să fi călcat în mercurul acela sau sunt scenarii și mai grele. Eu zic că ne iubește Dumnezeu, mercurul este cea mai puternică otravă și e o cantitate absolut uriașă.”

Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru trafic de substanțe sau produse toxice și urmează să stabilească al cui era mercurul și la ce urma să îl folosească.

Inhalarea vaporilor de mercur este foarte periculoasă și poate dăuna întregului organism și mai ales sistemului nervos.