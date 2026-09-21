Un mecanic dezvăluie cele 5 mașini second-hand pe care le-ar cumpăra fără ezitare. Ce au în comun cele cinci modele

Un mecanic prezintă top cinci mașini pe care și le-ar cumpăra second-hand. Care sunt autovehiculele despre care specialistul spune că au șanse mai mici să ajungă constant în service și au o fiabilitate mare chiar și odată cu trecerea timpului.

Mecanicul spaniol Luis Modesto Hernandez a indicat, într-un articol din autoblog.it, cinci modele pe care le-ar cumpăra. Însă ce sare imediat în ochi celui care analizează topul este faptul că toate cele cinci mașini alese sunt japoneze. Iată, așadar, cele cinci modele pe care le-ar alege. 5. Lexus CT 200h: hibridă

Pe locul cinci se află Lexus CT 200h, un model compact hibrid care pune mai degrabă accentul pe fiabilitate decât pe performanțe. Motorul său de 1,8 litri nu a fost conceput pentru senzații sportive, iar tocmai această abordare relativ conservatoare reprezintă unul dintre motivele pentru care modelul intră în clasament. Pentru cei care caută o mașină second-hand, poate fi o opțiune de luat în calcul mai ales atunci când obiectivul este o mașină confortabilă, cu o mecanică verificată în timp. 4. Suzuki Vitara 1.6 benzină

Pe locul patru se află Suzuki Vitara 1.6 benzină. În acest caz, cuvântul-cheie este simplitatea. Potrivit mecanicului, motorul relativ simplu contribuie la faptul că Vitara este ușor și relativ ieftin de întreținut. Nu încearcă să impresioneze printr-o mecanică deosebit de sofisticată, ci să facă bine lucrurile necesare în utilizarea de zi cu zi. Cu cât o mașină este mai complexă, cu atât devine mai importantă verificarea atentă a componentelor sale înainte de cumpărare. Vitara este indicată drept o alegere potrivită pentru cei care pun fiabilitatea și simplitatea mecanică înaintea altor aspecte. 3. Honda Civic 1.8 VTEC

Pe ultima treaptă a podiumului se află Honda Civic 1.8 VTEC, un alt model japonez care se bucură de încrederea mecanicului. Potrivit evaluării sale, principalele puncte forte sunt o mecanică foarte bună și un spațiu interior generos. Combinația face modelul interesant pentru cei care caută o mașină pentru utilizarea zilnică și vor să reducă riscul unor defecțiuni importante. Motorul 1.8 VTEC este unul dintre elementele care aduc Civic în top 3. Și în acest caz se aplică însă regula esențială a mașinilor second-hand: numele modelului nu este suficient. Înainte de cumpărare este important să fie verificate istoricul de întreținere și starea exemplarului respectiv. 2. Mazda 3 2.0 benzină

Locul al doilea este ocupat de Mazda 3 2.0 benzină, pe care Hernandez o consideră una dintre cele mai subevaluate mașini de pe piață. Mai multe elemente îl conving: calitatea interiorului, simplitatea mecanică și comportamentul rutier. Mazda 3 devine astfel o posibilă alternativă pentru cei care își doresc ceva diferit față de alegerile obișnuite, dar nu vor să renunțe la fiabilitate. Motorul pe benzină de 2,0 litri indicat de mecanic reprezintă un element central al recomandării. Este important de subliniat acest lucru deoarece, mai ales în cazul mașinilor second-hand, motorizarea și versiunea pot face o diferență foarte mare. 1. Toyota Corolla hibrid

Pe primul loc se află Toyota Corolla hibridă. Potrivit lui Hernandez, este modelul care reunește cel mai bine caracteristicile pe care le caută: fiabilitate, consum redus și un risc mai mic de defecțiuni importante. Corolla Hybrid nu mizează doar pe robustețe. Sistemul hibrid adaugă și avantajul unui consum redus, un aspect deosebit de util pentru cei care folosesc frecvent mașina. La ce te uiți când cumperi o mașină second-hand Atunci când alegi o mașină second-hand, cea mai importantă verificare rămâne cea a vehiculului concret: istoricul de întreținere, kilometrajul, starea motorului, eventualele accidente și lucrările efectuate anterior pot conta chiar mai mult decât reputația generală a modelului. Principiul sugerat de mecanic rămâne însă util: nu trebuie luat în calcul doar prețul de achiziție. O mașină care pare convenabilă la prima vedere poate deveni mult mai puțin atractivă dacă necesită piese scumpe și intervenții frecvente în service

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