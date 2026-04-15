Comandamentul Central al SUA a declarat că blocada a „oprit complet” comerțul maritim al Teheranului, deși mass-media iraniană a relatat că miercuri patru nave au făcut naveta între țară și străinătate, arată CNN.

Între timp, administrația Trump este „optimistă în privința perspectivelor unui acord” cu Iranul, a transmis miercuri Casa Albă, menționând totodată că tot Pakistanul ar fi locația probabilă a unei potențiale a doua runde de negocieri față în față.

Trump sugerează că ar putea ridica blocada asupra porturilor iraniene, de îndată ce „simte” că Teheranul „este serios”, în privința unui acord. De cealaltă parte, Iranul amenință traficul în Golful Persic, Marea Roșie, și Golful Oman.

Donald Trump afirmă că Beijingul a fost de acord „să nu trimită arme Iranului”, după ce i-a scris președintelui Xi Jinping cerându-i să nu facă asta. Iar China, scrie Trump, „este foarte bucuroasă că am deschis permanent Strâmtoarea Ormuz. Am făcut-o pentru ei, și pentru restul lumii! Președintele Xi Jinping îmi va da o îmbrățișare mare și puternică, atunci când ne vom întâlni”.

Pe de altă parte, în urma discuțiilor directe dintre Liban și Israel de ieri, cabinetul de securitate al Israelului se reunește în prezent pentru a discuta o posibilă încetare a focului, potrivit unei surse israeliene.