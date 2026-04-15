Parlamentarii au votat miercuri, înregistrându-se 47 de voturi „pentru” (majoritar democrații) și 52 „împotrivă” (majoritar republicanii) împotriva acestei măsuri privind puterile de război, a patra rezoluție de acest fel respinsă de la începutul conflictului, arată NBC News.

În ciuda votului, unii republicani au dat de înțeles că și-ar putea schimba decizia pe măsură ce conflictul se apropie de pragul de 60 de zile, moment în care Rezoluția privind puterile de război impune aprobarea Congresului.

„Congresul îi ordonă prin prezenta președintelui să retragă forțele armate ale Statelor Unite din ostilitățile din interiorul sau împotriva Iranului, cu excepția cazului în care acest lucru este autorizat în mod explicit printr-o declarație de război sau o autorizație specifică pentru utilizarea forței militare”, se arată în măsura susținută de democraț i- care însă a picat la vot.