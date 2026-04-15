O femeie a aruncat peste 160.000 de dolari de la balcon după ce s-a certat cu soțul ei. Cum au reacționat trecătorii. VIDEO

Un eveniment neobișnuit a avut loc în China. O femeie a fost văzută aruncând peste 160.000 de dolari de pe balconul apartamentului său. „Spectacolul” banilor care cădeau pe stradă i-a făcut pe mulți trecători să se oprească și să încerce să-i adune.

Claudia Alionescu

Videoclipuri și fotografii ale incidentului au circulat rapid pe rețelele sociale, unii oameni susținând că au reușit să strângă mai multe bancnote, relatează thestandard.com.hk.

Incidentul a generat discuții ample în online, iar utilizatorii au poreclit-o în glumă pe femeie „Tânărul Maestru al Monedelor din Shantou”.

Femeia ar fi aruncat bancnote de 1.000 de dolari din Hong Kong, care ar însuma aproximativ 162.000 de dolari americani, potrivit Daily Mail.

Însă, unele zvonuri din mediul online sugerează că totalul ar putea ajunge până la 2 milioane de dolari din Hong Kong.

Relatări neconfirmate susțin că incidentul ar fi pornit de la o ceartă între soț și soție, în timpul căreia femeia a început să arunce banii pe fereastră.

Chinese authorities are investigating an incident in Guangdong after a woman threw approximately $162,247 worth of cash from her high-rise apartment. The money - reported to be Hong Kong $1,000 banknotes - sparked a scramble as residents and passersby attempted to collect the falling notes. Property management has confirmed the cash is genuine, while unverified reports suggest the incident may be linked to a dispute with her husband. Another outlet reported that the woman was distressed after learning of a family friend's illness. Regardless of why it happened, local police have urged residents to return the collected money.

Martorii au spus că poliția și pompierii au ajuns ulterior la fața locului.

Unii locatari au returnat deja dolarii pe care i-au strâns.

Administrația complexului a declarat că banii au fost aruncați de un locatar din motive necunoscute și că lucrează împreună cu poliția la anchetă.

Aceștia au îndemnat toți locatarii care au găsit bani să îi predea la biroul administrației complexului sau la cea mai apropiată secție de poliție.

Secția de poliție din zona cu pricina a transmis că situația a fost „rezolvată” și se află în continuare sub investigație, îndemnând oamenii să returneze orice sume de bani pe care le-au găsit.

Incident similar în trecut

Nu este prima dată când are loc un astfel de eveniment în China. Luna trecută, în Chongqing, doi bărbați suspectați de fraudă au aruncat bani furați pe fereastră în încercarea de a distruge dovezi, în timp ce erau arestați de poliție.

Cu ajutorul comunității și al administrației, toți banii au fost recuperați.

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

