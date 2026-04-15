O femeie a aruncat peste 160.000 de dolari de la balcon după ce s-a certat cu soțul ei. Cum au reacționat trecătorii. VIDEO

Videoclipuri și fotografii ale incidentului au circulat rapid pe rețelele sociale, unii oameni susținând că au reușit să strângă mai multe bancnote, relatează thestandard.com.hk.

Incidentul a generat discuții ample în online, iar utilizatorii au poreclit-o în glumă pe femeie „Tânărul Maestru al Monedelor din Shantou”.

Femeia ar fi aruncat bancnote de 1.000 de dolari din Hong Kong, care ar însuma aproximativ 162.000 de dolari americani, potrivit Daily Mail.

Însă, unele zvonuri din mediul online sugerează că totalul ar putea ajunge până la 2 milioane de dolari din Hong Kong.

Relatări neconfirmate susțin că incidentul ar fi pornit de la o ceartă între soț și soție, în timpul căreia femeia a început să arunce banii pe fereastră.