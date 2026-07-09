Un localnic născut în Atena, care își împarte acum timpul între Statele Unite și Grecia, spune ce ar trebui să știe turiștii înainte de a vizita această țară, de la locurile mai puțin cunoscute și obiceiurile locale până la preparatele tradiționale pe care merită să le încerce, relatează BUSINESS INSIDER.

Grecia înseamnă mai mult decât Mykonos și Santorini

Mulți turiști aleg să viziteze Mykonos, Santorini și, uneori, Paros, însă Grecia are peste 200 de insule locuite. În plus, multe dintre ele sunt mai accesibile din punct de vedere financiar decât destinațiile foarte populare, a precizat el.

Printre locurile recomandate se numără Kimolos, Astypalaia, Paxoi (cunoscută și ca Paxos sau Paxi) și Folegandros, considerate adevărate comori ascunse, a mai spus localnicul.

Nici Grecia continentală nu ar trebui ignorată. Aici există numeroase atracții, de la siturile incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO de la Delphi și Meteora până la apele turcoaz din Peloponez și munții și satele spectaculoase din Epir, potrivit localnicului.

De asemenea, turiștii care ajung în Atena doar pentru a bifa celebra Acropolă pierd multe dintre experiențele pe care orașul le oferă. Potrivit autoarei, Atena este unul dintre cele mai vibrante orașe din lume, a mai precizat acesta.

Merită descoperite viața de noapte, restaurantele, muzeele și cartiere precum Plaka, Exarcheia, Psyrri și Pangrati, a subliniat el.

Bacșișul nu funcționează ca în Statele Unite

În Grecia nu există aceeași cultură a bacșișului ca în SUA, unde este obișnuit ca turiștii să lase 15% sau 20% din valoarea notei de plată la restaurant, susține localnicul.

Angajații din industria ospitalității beneficiază, în general, de salarii fixe, astfel că un bacșiș mare nu este așteptat, a mai precizat el.

Localnicul spune că, de obicei, rotunjește nota de plată sau lasă câțiva euro pe masă, cu excepția situațiilor în care serviciul a fost excepțional sau când ia masa într-un restaurant mai formal ori orientat în special către turiști.

Grecia are un ritm de viață mai relaxat

Un alt sfat pentru turiști este să accepte ritmul mai lent al vieții din Grecia. Localnicii ajung adesea mai târziu la întâlniri, iar unele magazine se pot deschide chiar și cu jumătate de oră mai târziu decât ora anunțată, a mai precizat acesta.

Serviciile din Grecia pot părea lente pentru cei obișnuiți cu un ritm mai alert, mai ales pe insulele mai liniștite. De asemenea, multe magazine și supermarketuri sunt închise duminica, inclusiv în Atena, a spus el.

Deși acest lucru poate fi frustrant pentru cei obișnuiți cu acces permanent la servicii, recomandarea este ca turiștii să profite de această ocazie pentru a se bucura de stilul de viață mai calm din Grecia, a mai adăugat localnicul.

Nu încercați să vizitați prea multe insule într-o singură vacanță

Mulți turiști întreabă dacă pot include patru sau chiar cinci insule într-o vacanță de șapte zile, însă această abordare nu este recomandată, a mai spus el.

Este mai bine ca fiecare destinație să fie explorată pe îndelete și să existe cel puțin câteva zile pentru fiecare loc vizitat, a precizat acesta.

O mare parte din farmecul insulelor grecești este legată de relaxare. Dacă vacanța se transformă într-o succesiune de feriboturi și drumuri pentru a bifa cât mai multe obiective, se pierde tocmai experiența care face Grecia specială, a adăugat localnicul.

Respect pentru comunitățile afectate de incendiile de vegetație

La fel ca alte regiuni din lume, Grecia s-a confruntat în ultimii ani cu incendii de vegetație tot mai devastatoare, a precizat el.

Localnicul atrage atenția că turiștii ar trebui să fie sensibili în astfel de perioade, inclusiv atunci când postează pe rețelele sociale.

Acesta spune că a văzut turiști care au publicat imagini în care apreciau cât de „frumos” arătau cerul sau apusurile datorită luminii produse de incendiile de vegetație.

În timp ce mulți greci se întreabă dacă locuințele lor mai sunt în picioare sau dacă cei dragi sunt în siguranță, astfel de reacții pot fi considerate lipsite de sensibilitate, a mai spus acesta.

O tavernă tradițională nu trebuie ratată

Atena și alte destinații turistice importante oferă numeroase restaurante elegante, cu preparate din întreaga lume. Totuși, experiența unei taverne tradiționale este una pe care turiștii nu ar trebui să o rateze. O tavernă este un restaurant relaxat, unde mesele sunt servite în stil familial. Oamenii pot petrece ore întregi discutând cu prietenii, împărțind preparate și savurând vin sau ouzo, aperitivul tradițional grecesc, a mai adăugat localnicul.

Bucătăria grecească este mai mult decât gyros

Gyros și souvlaki sunt preparate cunoscute și apreciate, însă bucătăria grecească este mult mai variată. Mulți greci își încep ziua cu o tiropita (plăcintă cu brânză) și o cafea freddo, o băutură pe bază de espresso, spumată și servită cu gheață și zahăr. Fiecare regiune are propriile specialități, iar turiștii sunt sfătuiți să întrebe despre preparatele locale. În taverne se găsesc adesea feluri precum caracatiță, diferite tipuri de pește, brânzeturi la grătar sau prăjite, precum saganaki și halloumi, dar și fava, o pastă cremoasă preparată din mazăre galbenă despicată, a spus el.

Câteva cuvinte în greacă sunt întotdeauna apreciate

În orașele turistice, mulți greci tineri vorbesc engleză, însă comunicarea poate fi mai dificilă cu persoanele mai în vârstă, mai ales în zonele rurale. Chiar și atunci când localnicii înțeleg limba engleză, este apreciat efortul turiștilor de a învăța câteva expresii simple în greacă înainte de călătorie, precum „bună dimineața”, „mulțumesc” și „ce mai faci?”, a conchis bărbatul.



