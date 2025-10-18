Sfântul Apostol și Evanghelist Luca – ocrotitorul medicilor și al artiștilor, prăznuit pe 18 octombrie 2025. Mesaje și urări

În fiecare an, la data de 18 octombrie, Biserica Ortodoxă prăznuiește pe Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, una dintre cele mai importante figuri ale creștinismului primar.

Credincioșii îl cinstesc pe 18 octombrie cu evlavie, participând la slujbe și rugăciuni speciale, iar cei care poartă numele Luca, Lucreția, Lucian sau derivatele acestuia își serbează ziua onomastică, într-o atmosferă de bucurie și recunoștință.

Cine a fost Sfântul Apostol Luca

Sfântul Luca a fost un medic grec din Antiohia Siriei, care s-a convertit la creștinism după ce a auzit învățăturile Mântuitorului Iisus Hristos. Este cunoscut nu doar ca unul dintre cei patru evangheliști, ci și ca primul pictor de icoane din istoria creștinismului. Tradiția bisericească spune că el a pictat icoana Maicii Domnului cu Pruncul Iisus în brațe, precum și portretele Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

Sfântul Luca a fost un ucenic și colaborator apropiat al Sfântului Apostol Pavel, alături de care a călătorit în numeroase misiuni apostolice, ducând vestea Evangheliei în multe colțuri ale lumii antice. Scrierile sale – Evanghelia după Luca și Faptele Apostolilor – sunt printre cele mai detaliate texte ale Noului Testament, oferind o perspectivă profund umană asupra vieții, minunilor și învățăturilor lui Hristos.

Semnificația spirituală a Sfântului Luca

Sfântul Luca este recunoscut ca ocrotitorul medicilor, artiștilor, pictorilor și al celor care se dedică vindecării sufletului și trupului. Numeroși credincioși se roagă lui pentru alinarea suferințelor, pentru luminarea minții și pentru inspirație creatoare. Totodată, Sfântul este invocat în rugăciuni pentru vindecarea bolilor de ochi și pentru alungarea duhurilor rele.

De-a lungul secolelor, cultul său a fost cinstit în întreaga lume creștină, iar numeroase biserici și mănăstiri îi poartă numele. Chipul Sfântului Luca este adesea reprezentat cu un pergament sau o carte în mână, simbol al evangheliei sale, dar și cu un taur alături, simbol al jertfei și al slujirii smerite.

Cum se sărbătorește Sfântul Luca pe 18 octombrie

Deși ziua Sfântului Luca nu este însoțită de tradiții populare specifice, credincioșii aleg să o marcheze prin participarea la Sfânta Liturghie, prin rugăciune și fapte bune. În unele zone ale țării, se obișnuiește ca în această zi să se facă pomeni pentru sufletele celor adormiți, iar gospodinele pregătesc bucate de post sau mâncăruri tradiționale, oferite celor nevoiași.

Pentru cei care poartă numele Luca, această zi este una de sărbătoare și recunoștință, o ocazie de a reflecta asupra vieții lor spirituale și de a cere ajutorul Sfântului în toate încercările.

Mesaje și urări de Sfântul Luca

Dacă ai în familie sau printre prieteni persoane care poartă numele Luca, Lucian, Lucreția sau alte derivate, le poți transmite un gând frumos și o urare din inimă. Iată câteva exemple de mesaje și urări de Sfântul Luca 2025:

„La mulți ani, Luca! Fie ca Sfântul al cărui nume îl porți să te ocrotească mereu și să-ți aducă sănătate, bucurie și împliniri.”

„Cu ocazia zilei tale onomastice, îți doresc pace sufletească, iubire și noroc în tot ceea ce faci. La mulți ani fericiți!”

„La mulți ani de Sfântul Luca! Să ai parte de o viață frumoasă, plină de zâmbete și reușite alături de cei dragi.”

„Sfântul Luca să-ți lumineze calea și să te ocrotească în fiecare clipă. La mulți ani binecuvântați!”

„Fie ca ziua ta de nume să fie una plină de lumină, credință și speranță. La mulți ani cu sănătate și bucurii!”

Rugăciune către Sfântul Apostol și Evanghelist Luca

„Sfinte Apostol și Evanghelist Luca, roagă-te pentru noi, păcătoșii, ca Domnul să ne dăruiască iertare, sănătate și pace sufletească.

Tu, care ai fost ales să scrii cu harul Duhului Sfânt viața și minunile Mântuitorului, luminează-ne inimile și mințile, ca să trăim în credință și în dragoste.

Ajută-ne să găsim tămăduire pentru trup și suflet, să ne înțelepțim prin rugăciune și să ne apropiem de Dumnezeu prin fapte bune.

Roagă-te pentru noi, pentru familiile noastre și pentru toți cei aflați în suferință, ca Domnul să reverse asupra lor mila și binecuvântarea Sa.

Amin.”

