Sfântul Apostol și Evanghelist Luca – ocrotitorul medicilor și al artiștilor, prăznuit pe 18 octombrie 2025. Mesaje și urări

Stiri Diverse
18-10-2025 | 19:20
sfantul luca
Shutterstock

În fiecare an, la data de 18 octombrie, Biserica Ortodoxă prăznuiește pe Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, una dintre cele mai importante figuri ale creștinismului primar.  

autor
Știrile PRO TV

Credincioșii îl cinstesc pe 18 octombrie cu evlavie, participând la slujbe și rugăciuni speciale, iar cei care poartă numele Luca, Lucreția, Lucian sau derivatele acestuia își serbează ziua onomastică, într-o atmosferă de bucurie și recunoștință.

Cine a fost Sfântul Apostol Luca

Sfântul Luca a fost un medic grec din Antiohia Siriei, care s-a convertit la creștinism după ce a auzit învățăturile Mântuitorului Iisus Hristos. Este cunoscut nu doar ca unul dintre cei patru evangheliști, ci și ca primul pictor de icoane din istoria creștinismului. Tradiția bisericească spune că el a pictat icoana Maicii Domnului cu Pruncul Iisus în brațe, precum și portretele Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

Sfântul Luca a fost un ucenic și colaborator apropiat al Sfântului Apostol Pavel, alături de care a călătorit în numeroase misiuni apostolice, ducând vestea Evangheliei în multe colțuri ale lumii antice. Scrierile sale – Evanghelia după Luca și Faptele Apostolilor – sunt printre cele mai detaliate texte ale Noului Testament, oferind o perspectivă profund umană asupra vieții, minunilor și învățăturilor lui Hristos.

Semnificația spirituală a Sfântului Luca

Sfântul Luca este recunoscut ca ocrotitorul medicilor, artiștilor, pictorilor și al celor care se dedică vindecării sufletului și trupului. Numeroși credincioși se roagă lui pentru alinarea suferințelor, pentru luminarea minții și pentru inspirație creatoare. Totodată, Sfântul este invocat în rugăciuni pentru vindecarea bolilor de ochi și pentru alungarea duhurilor rele.

Citește și
Trattoria Meloni
Un restaurant, „Trattoria Meloni”, a fost deschis în Albania în faţa unei tabere de migranţi arestaţi în apele italiene

De-a lungul secolelor, cultul său a fost cinstit în întreaga lume creștină, iar numeroase biserici și mănăstiri îi poartă numele. Chipul Sfântului Luca este adesea reprezentat cu un pergament sau o carte în mână, simbol al evangheliei sale, dar și cu un taur alături, simbol al jertfei și al slujirii smerite.

Cum se sărbătorește Sfântul Luca pe 18 octombrie

Deși ziua Sfântului Luca nu este însoțită de tradiții populare specifice, credincioșii aleg să o marcheze prin participarea la Sfânta Liturghie, prin rugăciune și fapte bune. În unele zone ale țării, se obișnuiește ca în această zi să se facă pomeni pentru sufletele celor adormiți, iar gospodinele pregătesc bucate de post sau mâncăruri tradiționale, oferite celor nevoiași.

Pentru cei care poartă numele Luca, această zi este una de sărbătoare și recunoștință, o ocazie de a reflecta asupra vieții lor spirituale și de a cere ajutorul Sfântului în toate încercările.

Mesaje și urări de Sfântul Luca

Dacă ai în familie sau printre prieteni persoane care poartă numele Luca, Lucian, Lucreția sau alte derivate, le poți transmite un gând frumos și o urare din inimă. Iată câteva exemple de mesaje și urări de Sfântul Luca 2025:

  • „La mulți ani, Luca! Fie ca Sfântul al cărui nume îl porți să te ocrotească mereu și să-ți aducă sănătate, bucurie și împliniri.”
  • „Cu ocazia zilei tale onomastice, îți doresc pace sufletească, iubire și noroc în tot ceea ce faci. La mulți ani fericiți!”
  • „La mulți ani de Sfântul Luca! Să ai parte de o viață frumoasă, plină de zâmbete și reușite alături de cei dragi.”
  • „Sfântul Luca să-ți lumineze calea și să te ocrotească în fiecare clipă. La mulți ani binecuvântați!”
  • „Fie ca ziua ta de nume să fie una plină de lumină, credință și speranță. La mulți ani cu sănătate și bucurii!”

Rugăciune către Sfântul Apostol și Evanghelist Luca

„Sfinte Apostol și Evanghelist Luca, roagă-te pentru noi, păcătoșii, ca Domnul să ne dăruiască iertare, sănătate și pace sufletească.

Tu, care ai fost ales să scrii cu harul Duhului Sfânt viața și minunile Mântuitorului, luminează-ne inimile și mințile, ca să trăim în credință și în dragoste.

Ajută-ne să găsim tămăduire pentru trup și suflet, să ne înțelepțim prin rugăciune și să ne apropiem de Dumnezeu prin fapte bune.

Roagă-te pentru noi, pentru familiile noastre și pentru toți cei aflați în suferință, ca Domnul să reverse asupra lor mila și binecuvântarea Sa.

Amin.”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: sarbatori, apostoli, luca, calendar crestin ortodox, evanghelisti,

Dată publicare: 18-10-2025 19:19

Articol recomandat de sport.ro
Cu lacrimi în ochi și vocea gâtuită de emoție, a vorbit despre explozia devastatoare din Rahova: ”Mi-am sunat tatăl imediat”
Cu lacrimi în ochi și vocea gâtuită de emoție, a vorbit despre explozia devastatoare din Rahova: ”Mi-am sunat tatăl imediat”
Citește și...
Sfântul Apostol Luca 2024, ocrotitorul celor care se ocupă de vindecarea sufletească și trupească. Rugăciune de Sfântul Luca
Stiri Diverse
Sfântul Apostol Luca 2024, ocrotitorul celor care se ocupă de vindecarea sufletească și trupească. Rugăciune de Sfântul Luca

În fiecare an, pe 18 octombrie, creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, unul dintre cei mai importanți ucenici ai lui Iisus Hristos și autorul Evangheliei după Luca și al Faptelor Apostolilor.

Un restaurant, „Trattoria Meloni”, a fost deschis în Albania în faţa unei tabere de migranţi arestaţi în apele italiene
Stiri externe
Un restaurant, „Trattoria Meloni”, a fost deschis în Albania în faţa unei tabere de migranţi arestaţi în apele italiene

Un restaurant denumit ”Trattoria Meloni” a fost deschis în Albania, în apropierea unui centru de primire a migranţilor arestaţi în apele italiene, de către un antreprenor, Gjergj Luca, în vârstă de 58 de ani.

Un german care a vizitat toate țările din Europa a ajuns la o concluzie clară: „Dați o șansă și României”
Stiri Diverse
Un german care a vizitat toate țările din Europa a ajuns la o concluzie clară: „Dați o șansă și României”

Luca Pferdmenges, un german de 22 de ani, vedetă pe TikTok, a vizitat toate cele 44 de țări ale Europei și are cuvinte de laudă despre țara noastră. „Dați o șansă și locurilor precum România” își îndeamnă el fanii să o viziteze.

Ce ar fi putut cauza naufragiul mortal din Italia. Declarația unui climatolog. „Totul s-a întâmplat pe întuneric”
Stiri externe
Ce ar fi putut cauza naufragiul mortal din Italia. Declarația unui climatolog. „Totul s-a întâmplat pe întuneric”

Încălzirea globală ar putea fi unul dintre factorii care au declanşat furtuna extremă ce a scufundat luni un iaht de lux britanic în largul coastei Siciliei, a afirmat climatologul italian Luca Mercalli pentru Reuters.

Scandalul de la Spitalul Pantelimon. Şeful Corpului de control al Ministerului Sănătăţii, Sorin Luca, a demisionat
Stiri actuale
Scandalul de la Spitalul Pantelimon. Şeful Corpului de control al Ministerului Sănătăţii, Sorin Luca, a demisionat

Şeful Corpului de control al Ministerului Sănătăţii, Sorin Luca, a demisionat, din cauza scandalului legat de Spitalul "Sfântul Pantelimon".

Recomandări
Răsturnare de situație cazul exploziei din Rahova. Locatarii spun că o firmă ar fi redeschis robinetul sigilat de Distrigaz
Stiri actuale
Răsturnare de situație cazul exploziei din Rahova. Locatarii spun că o firmă ar fi redeschis robinetul sigilat de Distrigaz

Au trecut 34 de ore de la deflagrația din Calea Rahovei, dar răspunsurile privind responsabilitatea pentru explozia devastatoare întârzie să apară. Anchetatorii au început audierea martorilor.

Pacient cu arsuri extinse, transferat „în siguranță” în Austria după explozia de pe Calea Rahovei. Starea celorlalte victime
Stiri actuale
Pacient cu arsuri extinse, transferat „în siguranță” în Austria după explozia de pe Calea Rahovei. Starea celorlalte victime

O persoană afectată de explozia de pe Calea Rahovei, care prezintă arsuri extinse și multiple traumatisme, se află în stare critică și este intubată, a ajuns, „în siguranță”, la o clinică din Austria.

De ce refuză Trump să înarmeze Ucraina cu rachete Tomahawk. Dialogul său cu Zelenski de la Casa Albă „nu a fost uşor”
Stiri externe
De ce refuză Trump să înarmeze Ucraina cu rachete Tomahawk. Dialogul său cu Zelenski de la Casa Albă „nu a fost uşor”

Ucraina nu poate spera să primească rachete Tomahawk din SUA, a afirmat vineri seara târziu presa americană preluată de dpa, după ce preşedintele Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 18 Octombrie 2025

29:13

Alt Text!
Superspeed
S9E23

21:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Octombrie 2025

01:31:45

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Octombrie 2025

01:29:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28