Când este Halloween 2024. Ce tradiții și obiceiuri există în seara de Halloween. De ce se fac cadouri dulciuri

Când este Halloween 2024

Halloween în 2024 va fi joi, pe 31 octombrie. Aceasta este data tradițională pentru celebrarea Halloween-ului în fiecare an.

În mod tradițional, această sărbătoare este celebrată în noaptea de 31 octombrie, deși data poate varia în funcție de țară - de exemplu, în Suedia este sărbătorită în prima sâmbătă din noiembrie.

De unde provine numele de Halloween

Numele Halloween provine din expresia „All Hallows' Eve”, care înseamnă „Ajunul Tuturor Sfinților”. În engleză veche, „hallow” era un cuvânt care însemna „sfânt” sau „persoană sfântă”. Aceasta se referă la sărbătoarea creștină de „All Hallows' Day”, cunoscută astăzi ca Ziua Tuturor Sfinților, care se celebrează pe 1 noiembrie.

De-a lungul timpului, expresia „All Hallows' Eve” s-a scurtat și a evoluat în „Halloween”. Sărbătoarea își are rădăcinile în festivalul celtic Samhain, un ritual păgân care marca sfârșitul sezonului de recoltare și începutul iernii, și în care se credea că granița dintre lumea vieților și cea a morților se subțiază, permițând spiritele să revină pe Pământ. Traditiile păgâne s-au împletit treptat cu cele creștine, dând naștere Halloween-ului modern.

Istoria sărbătorii de Halloween

Din punct de vedere istoric, sărbătoarea Halloween a fost influențată de numeroase culturi de-a lungul secolelor. În Imperiul Roman, exista Ziua Pomona, în cultura celtică era festivalul Samhain, iar în creștinism era sărbătoarea Tuturor Sfinților, scrie History.com.

Conform cercetătorului Nicholas Rogers, Halloween-ul este cel mai frecvent asociat cu festivalul celtic Samhain, care înseamnă "sfârșitul verii" în limba irlandeză veche. Festivalul Samhain marchează sfârșitul "jumătății luminoase" a anului și începutul "jumătății întunecate" și este considerat uneori "Anul Nou Celtic".

Vechii celtici credeau că în ziua de Samhain granița dintre lumea noastră și cea de dincolo se subția, permițând spiritelor, atât bune cât și rele, să treacă. Strămoșii erau cinstiți și invitați acasă, în timp ce spiritele rele erau alungate. De asemenea, se credea că purtarea de costume și măști îi va îndepărta pe spiritele rele, deoarece oamenii se deghizau în spirite rele pentru a le evita. În Scoția, tinerii se îmbrăcau în alb și își mascau sau înegreau fețele pentru a juca rolul spiritelor.

Samhain era și un moment în care se făceau provizii pentru iarnă și se sacrificau animale pentru a păstra carne pentru sezonul rece. Focurile de tabără jucau, de asemenea, un rol important în festivități, iar toate celelalte focuri erau aprinse de la un foc central. Oasele animalelor sacrificate erau aruncate în foc. Uneori, se aprindeau două focuri unul lângă altul, iar oamenii și animalele treceau prin ele ca parte a unui ritual de purificare.

Cu răspândirea noii religii creștine în Europa, sărbătoarea de 1 noiembrie a fost transformată în Sărbătoarea Tuturor Sfinților de către Biserica Romano-Catolică în anul 835. Această sărbătoare, cunoscută și sub numele de Hallowmas sau All Hallows, a fost celebrată în Irlanda și Scoția timp de mai multe secole și a fost adusă în America de Nord de către imigranții irlandezi și scoțieni în secolul al XIX-lea. Ulterior, prin influența americană, Halloween-ul s-a răspândit în alte țări la sfârșitul secolului al XX-lea și începutul secolului al XXI-lea.

Numele Halloween este o abreviere a expresiei All-Hallows-Even, care înseamnă "seara de dinainte de All Hallows". În secolul al XX-lea, termenul era scris și "Hallowe'en", eliminând litera "v" și scurtând cuvântul. Deși sintagma All Hallows apare în engleza veche, conform Oxford English Dictionary, expresia All-Hallows-Even a fost atestată abia în anul 1556.

Obiceiuri și tradiții de Halloween

Halloween este o sărbătoare plină de tradiții și obiceiuri fascinante, care au evoluat de-a lungul timpului și s-au adaptat la diferite culturi și regiuni. Iată câteva dintre cele mai cunoscute obiceiuri și tradiții de Halloween:

Costume și măști: Unul dintre cele mai recunoscute lucruri despre Halloween este purtarea costumelor și a măștilor. Oamenii de toate vârstele se deghizează în personaje înfricoșătoare, cum ar fi vrăjitori, vampiri, mumii sau zombi. Conform tradiției, se spune că purtarea unui costum sau a unei măști va îndepărta spiritele rele.

Trick or Treat: Un alt obicei popular de Halloween este Trick or Treat (Păcăleală sau dulciuri n.r.). Copiii se costumează și merg din casă în casă, întrebând "Trick or Treat?", așteptând să primească dulciuri. Dacă nu primesc dulciuri, amenință că îi vor juca o farsă persoanei colindate. Această tradiție provine din vechile credințe celtice, care spuneau că spiritele rele ar putea fi alungate prin oferirea de dulciuri.

Jack-o'-lanterns: Sculptarea dovlecilor în forma de felinare, cunoscuți sub numele de Jack-o'-lanterns, este o tradiție populară de Halloween. Oamenii scot miezul dovleacului și sculptează fețe înfricoșătoare sau modele artistice în coaja acestuia, apoi îl luminează cu o lumânare în interior. Originile acestei tradiții se regăsesc în mitul irlandez referitor la Jack O’Lantern. Se spune că acesta a fost un om rău, blestemat să umble pe pământ pentru totdeauna cu un felinar în mână.

Colindatul: În unele regiuni, Halloween-ul este marcat prin colindat, o tradiție similară cu cea de Crăciun. Grupuri de copii sau adulți merg din casă în casă, cântând colinde de Halloween și cerând dulciuri sau bani. Această tradiție este populară în special în Statele Unite și în Canada, conform Irishtimes.com.

Vizitarea locurilor bântuite: Halloween-ul este momentul perfect pentru a vizita locuri presupus bântuite. Mulți oameni se îndreaptă către case abandonate, cimitire sau alte locuri cunoscute ca fiind înfricoșătoare. Există chiar și parcuri tematice sau case bântuite special create pentru a oferi o experiență înfricoșătoare de Halloween. De asemenea, în România există o mulțime de atracții înfricoșătoare pentru Halloween.

Petreceri tematice: O altă tradiție populară de Halloween este organizarea de petreceri tematice. Oamenii se adună în costume, decorează casele cu elemente înfricoșătoare și se distrează cu jocuri și activități specifice Halloween-ului.

Filme de groază: Halloween-ul este momentul perfect pentru a viziona filme de groază. Mulți oameni își petrec seara de Halloween vizionând clasicele filme de groază sau serii de filme înfricoșătoare. Această tradiție a devenit atât de populară încât există chiar și festivaluri de filme de groază organizate în jurul sărbătorii.

Obiceiul costumației înfricoșătoare de Halloween

Costumele de Halloween au fost create după personaje supranaturale, monștri, schelete, fantome, vrăjitoare și diavoli. Pe parcursul timpului, au apărut și costume inspirate de personaje fictive, celebrități contemporane și arhetipuri generice, cum ar fi prințesele sau luptătorii ninja, potrivit Britannica.com.

Obiceiul de a colinda în costume a fost prezent în Scoția și Irlanda la sfârșitul secolului al XIX-lea. Termenul scoțian "guising" se referă la deghizările copiilor. În Irlanda, măștile de Halloween sunt cunoscute sub numele de "fețe false". Această tradiție s-a răspândit și în Statele Unite la începutul secolului al XX-lea, fiind adoptată atât de adulți, cât și de copii. Primele costume de Halloween produse în masă au apărut în magazinele americane în anii 1920 și 1930, odată cu popularizarea obiceiului de trick-or-treating.

Costumele înfricoșătoare sunt o tradiție veche de Halloween, care are origini în credințele și miturile străvechi. Oamenii credeau că în noaptea de Halloween, lumea spiritelor se deschide și spiritele rele pot intra în lumea noastră. Prin purtarea costumelor de groază, oamenii sperau să se confunde cu aceste spirite și să le îndepărteze.

Dovleacul de Halloween 2024 - ce simbolizează

Dovleacul sculptat de Halloween, cunoscut sub numele de "Jack-o'-lantern", are o origine simbolică legată de tradițiile irlandeze și de legenda lui Jack cel Zgârcit (Stingy Jack). În esență, dovleacul de Halloween reprezintă o lampă sculptată cu o față înfricoșătoare sau amuzantă, iar lumina din interior (de obicei o lumânare) este menită să îndepărteze spiritele rele în noaptea de Halloween.

Conform folclorului irlandez, Jack era un bărbat viclean care l-a păcălit pe Diavol în mai multe rânduri, reușind astfel să-și salveze sufletul de la a fi luat în Iad. Totuși, după moarte, Jack nu a fost primit nici în Rai, din cauza păcatelor sale, dar nici în Iad, pentru că l-a păcălit pe Diavol. Astfel, a fost condamnat să rătăcească pe Pământ, având doar un tăciune aprins în interiorul unui nap scobit pentru a-i lumina calea. Aceasta este originea mitică a Jack-o'-lantern.

Tradiția de a sculpta legume pentru Halloween provine din Irlanda și Scoția, unde oamenii obișnuiau să sculpteze napi sau alte legume și să le lumineze cu lumânări pentru a alunga spiritele rele în noaptea de Samhain, precursorul Halloween-ului. Când imigranții irlandezi și scoțieni au ajuns în America, au descoperit dovlecii, care erau mai mari și mai ușor de sculptat decât napii, și astfel dovleacul a devenit simbolul central al acestei tradiții.

De ce se sculptează dovleci de Halloween

Fețele înfricoșătoare sculptate pe dovleci au rolul de a speria sau alunga spiritele malefice care, conform credințelor vechi, ar putea veni în noaptea de Halloween.

Tradiția include plasarea unei lumânări în interiorul dovleacului pentru a crea o lumină spectrală, un simbol al luminii care ghidează sau protejează împotriva spiritelor rătăcitoare.

În prezent, sculptarea dovlecilor a devenit o activitate festivă și artistică, fiind o parte importantă a decorațiunilor de Halloween.

