Aproape 30 de restaurante au pus pe listă câte două preparate, la prețul de 50 de lei. Antreprenorii vor să atragă turiști, dar și localnici dornici să descopere diversitatea gusturilor din zonă.

Timp de șapte zile, localnicii și turiștii au fost încurajați să experimenteze oferta gastronomică locală, în 26 de restaurante din Sibiu. Fiecare local a avut în meniu, la preț fix, câte 2 preparate, fie din bucătăria internațională, fie pregătite după rețete autohtone.

În acest restaurant, carnea de porc se combină perfect cu cimbrul și sosul de bere.

Nicolae Lupu, reprezentant restaurant: Sunt niște preparate tradiționale reinterpretate, Porc gătit lent, un piure de cartofi cu cimbru și ardei copt. Lumea a fost foarte receptive.

Client: Prețul de 50 de lei pe două preparate mi s-a părut foarte interesant.

Iar brânza de burduf din Mărginimea Sibiului a dat savoare unui preparat italian.

Manuela Serol, coordonator eveniment gastronomic: Am făcut un tarif unitar pentru că nu am dorit să se împiedice de a alege un meniu în funcție de prețul lui.

Evenimentului, aflat la prima ediție, vine și în sprijinul patronilor de restaurante.