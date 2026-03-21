Lotul Margina–Holdea de pe A1 Lugoj - Deva a trecut de 50%. Când am putea avea autostradă continuă între Sibiu şi Nădlac

Potrivit oficialului, la ora actuală, asocierea de constructori români şi bosniaci (UMB Spedition - EuroAsfalt) este mobilizată în şantier cu 330 de muncitori şi 85 de utilaje.

Şeful CNAIR a precizat că, în cazul Tunelului 1, s-au finalizat excavaţiile şi lucrările de torcretare în ambele galerii (cea de pe calea 2 are o lungime de 415 metri şi cea de pe calea 1 are o lungime de 367,5 metri).

De asemenea, fundaţiile boltei întoarse au fost finalizate la ambele galerii, iar în galeria de pe calea 2 a fost, deja, montată hidroizolaţia pe o lungime de 340 de metri, în timp ce în galeria de pe calea 1 a fost montată hidroizolaţia pe 324 de metri.

„În momentul de faţă se poate traversa cu maşina galeria de pe sensul Nădlac-Sibiu (calea 2)”, a menţionat Cristian Pistol.