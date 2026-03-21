Lotul Margina–Holdea de pe A1 Lugoj - Deva a trecut de 50%. Când am putea avea autostradă continuă între Sibiu şi Nădlac

Știri Actuale
62598001
protv.ro

 Secţiunea Margina - Holdea, în lungime de 9,13 kilometri, de pe Autostrada Lugoj - Deva (A1), a ajuns la un stadiu fizic al lucrărilor de 56%, a anunţat directorul general al CNAIR.

autor
Adrian Popovici

Potrivit oficialului, la ora actuală, asocierea de constructori români şi bosniaci (UMB Spedition - EuroAsfalt) este mobilizată în şantier cu 330 de muncitori şi 85 de utilaje.

Şeful CNAIR a precizat că, în cazul Tunelului 1, s-au finalizat excavaţiile şi lucrările de torcretare în ambele galerii (cea de pe calea 2 are o lungime de 415 metri şi cea de pe calea 1 are o lungime de 367,5 metri).

De asemenea, fundaţiile boltei întoarse au fost finalizate la ambele galerii, iar în galeria de pe calea 2 a fost, deja, montată hidroizolaţia pe o lungime de 340 de metri, în timp ce în galeria de pe calea 1 a fost montată hidroizolaţia pe 324 de metri.

„În momentul de faţă se poate traversa cu maşina galeria de pe sensul Nădlac-Sibiu (calea 2)”, a menţionat Cristian Pistol.

Citește și
Proprietarii care au clădiri lăsate în paragină riscă amenzi de zeci de mii de lei. Impozitele pot fi majorate cu 500%
Proprietarii care au clădiri lăsate în paragină riscă amenzi de zeci de mii de lei. Impozitele pot fi majorate cu 500%

În acelaşi timp, pentru Tunelul 2, la galeria de pe calea 2 (în lungime de 1.985 de metri) s-au excavat 930 de metri, iar la galeria de pe calea 1 (în lungime totală de 1.825 de metri) au fost excavaţi 1.144 de metri.

„Pentru creşterea ritmului lucrărilor de excavaţie la Tunelul 2, constructorii vor deschide un nou acces în galeria de pe sensul Sibiu - Nădlac (calea 1) şi vor lucra din opt puncte. A fost finalizată platforma pe care se va monta fabrica de grinzi care vor fi montate pe poduri şi viaducte”, a subliniat directorul general al CNAIR.

Acesta a adăugat că valoarea contractului pentru aceste lucrări, ce trebuie finalizate anul acesta, se ridică la 1,82 miliarde lei (fără TVA), iar banii provin din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

În momentul în care secţiunea Margina - Holdea va fi deschisă se va putea circula neîntrerupt pe autostradă, de la Boiţa la Nădlac, pe o distanţă de peste 360 km, a punctat Pistol.

Sursa: Agerpres

Etichete: autostrada, CNAIR,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Citește și...
Recomandări
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 21 Martie 2026

27:39

Alt Text!
Superspeed
S10E7

21:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 7 - 2026

21:59

Alt Text!
Vorbește Lumea
20 Martie 2026

01:44:12

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

FC Argeș – Universitatea Cluj 0-1, ACUM, pe Sport.ro. ”Șepcile Roșii” conduc după o gafă uriașă

Sport

LIGUE 1, LIVE pe VOYO! Misiune complicată pentru PSG pe Allianz Riviera! Toate meciurile zilei, aici!