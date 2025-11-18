Studiu: Românii apreciază Sistemul de Garanție-Returnare. Trei din patru utilizatori, mulțumiți de experiența de returnare

Stiri Diverse
18-11-2025 | 12:27
PET
Shutterstock

La aproape doi ani de la lansarea Sistemului de Garanție-Returnare, un studiu CURS arată o schimbare vizibilă în felul în care românii se raportează la ambalajele de băuturi.

autor
Claudia Alionescu

Returnarea a devenit un gest firesc, integrat în ritmul zilnic, iar experiența este una pozitivă pentru majoritatea utilizatorilor, potrivit studiului.  

Potrivit sondajului, trei din patru persoane care returnează ambalaje declară că sunt foarte mulțumite sau mulțumite de întregul proces.

Rezultatul confirmă faptul că SGR nu este doar o infrastructură de colectare, ci un mecanism care schimbă comportamente și creează noi reflexe de consum responsabil, se mai arată în comunicat. 

Un gest rapid, intuitiv și ușor de integrat în rutină
Pentru aproape jumătate dintre români, procesul complet de returnare durează mai puțin de 10 minute.

Citește și
reciclare sgr
Primul sistem automat de colectare vrac a ambalajelor SGR ajunge în România. Ce este Tomra R2

Returnarea s-a transformat într-un obicei stabil, iar 52% returnează săptămânal, 30% lunar și un mic segment, 4%, o face chiar zilnic.

Gestul nu mai este perceput ca o obligație, ci ca o parte firească a cumpărăturilor și a vieții de zi cu zi.

Efecte pozitive dincolo de ambalaje

Odată cu introducerea SGR, obiceiurile de acasă încep să se schimbe în mod vizibil. O treime dintre români (32%) afirmă că sortează mai mult deșeurile la domiciliu. Un sfert (25%) își planifică mai bine cumpărăturile. 23% discută mai des despre mediu, consum și responsabilitate.

Aceste mici schimbări arată că sistemul are un impact care depășește punctul de returnare și stimulează o cultură a grijii față de resurse.


Mândrie și sens într-un gest simplu

Pentru 74% dintre români, returnarea ambalajelor este un motiv de mândrie – o dovadă că oamenii simt că propriile acțiuni au un efect real. Recuperarea garanției rămâne un stimulent important (95%), dar la fel de puternice sunt motivații precum grija pentru mediu (94%) și exemplul oferit copiilor (93%).

Această combinație de rațiuni financiare, ecologice și educative transformă returnarea într-un comportament cu sens, susținut de valori și de beneficiul direct.

Un sistem înțeles și adoptat la scară largă

Studiul arată un nivel ridicat de familiaritate: peste 90% dintre respondenți spun că au înțeles bine sau foarte bine cum funcționează SGR. Doar 8% mai au neclarități, ceea ce indică o adaptare rapidă la un sistem de amploare națională și un grad solid de educație publică.

Cercetarea a fost realizată de CURS – Centrul de Sociologie Urbană și Regională, în perioada 14–26 octombrie 2025, pe un eșantion de 500 de persoane adulte, prin interviuri față-în-față. Datele sunt neponderate.
 

Comisia Europeană: Deficitul bugetar al României ar putea ajunge la 6,2% din PIB. Creșterea economică vizibilă, abia din 2027

Sursa: StirilePROTV

Etichete: romani, pet-uri, sistemul de garantie returnare,

Dată publicare: 18-11-2025 12:17

Articol recomandat de sport.ro
FIFA a intervenit la trei zile după Bosnia - România: "Am primit confirmarea oficială!"
FIFA a intervenit la trei zile după Bosnia - România: "Am primit confirmarea oficială!"
Citește și...
Coșuri de gunoi speciale în București, pentru cei care strâng ambalaje SGR să recupereze valoarea garanției
PRO VERDE
Coșuri de gunoi speciale în București, pentru cei care strâng ambalaje SGR să recupereze valoarea garanției

Administratorul Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) și Primăria Sectorului 1 au instalat în două parcuri din București coșuri de gunoi pe care sunt montate compartimente pentru ambalaje destinate celor care le strâng pentru recuperarea garanției.

 

Primul sistem automat de colectare vrac a ambalajelor SGR ajunge în România. Ce este Tomra R2
Stiri actuale
Primul sistem automat de colectare vrac a ambalajelor SGR ajunge în România. Ce este Tomra R2

Un sistem inovator de preluare vrac a celor trei tipuri de ambalaje SGR, inclusiv ambalajele de sticlă, fără a necesita separarea prealabilă de către consumator, a fost lansat, în premieră, în România.

Românii vor trebui să returneze încă un tip de ambalaje pentru garanția de 50 de bani. SGR va fi extins
Stiri actuale
Românii vor trebui să returneze încă un tip de ambalaje pentru garanția de 50 de bani. SGR va fi extins

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat că SGR-ul a ajuns la o maturitate suficientă cât să vorbim despre a patra categorie de ambalaje - ambalajul reutilizabil.

Recomandări
Trei scenarii luate în calcul de autorități dacă nava cu GPL care arde în portul Ismail va exploda. Primul, cel mai periculos
Stiri actuale
Trei scenarii luate în calcul de autorități dacă nava cu GPL care arde în portul Ismail va exploda. Primul, cel mai periculos

Pericolul nu a trecut încă, la granița României. Sunt mai bine de 24 de ore de când petrolierul încărcat cu mii de tone de GPL arde necontrolat, lângă portul Ismail din Ucraina.

Planul de Pace al lui Trump în Gaza, susținut de ONU. Rusia și China s-au abținut de la vot
Stiri externe
Planul de Pace al lui Trump în Gaza, susținut de ONU. Rusia și China s-au abținut de la vot

Consiliul de Securitate al ONU a adoptat luni o rezoluție care sprijină Planul de Pace în Fâșia Gaza al lui Donald Trump, inclusiv desfășurarea unei forțe internaționale, după presiuni care avertizau asupra riscului reluării conflictului de către Israel.

Impas în coaliție pe tema pensiilor speciale. Șefii partidelor i-au cerut lui Nicușor Dan să negocieze cu magistrații
Stiri actuale
Impas în coaliție pe tema pensiilor speciale. Șefii partidelor i-au cerut lui Nicușor Dan să negocieze cu magistrații

Noi discuții pe tema pensiilor speciale. Liderii coaliției ar urma să se întâlnească în Parlament, asta în timp ce Nicușor Dan sau Ilie Bolojan și reprezentanții magistraților. Reforma are ca termen limită 28 noiembrie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 Noiembrie 2025

46:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
17 Noiembrie 2025

01:31:06

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Noiembrie 2025

01:45:13

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28