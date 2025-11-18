Studiu: Românii apreciază Sistemul de Garanție-Returnare. Trei din patru utilizatori, mulțumiți de experiența de returnare

La aproape doi ani de la lansarea Sistemului de Garanție-Returnare, un studiu CURS arată o schimbare vizibilă în felul în care românii se raportează la ambalajele de băuturi.

Returnarea a devenit un gest firesc, integrat în ritmul zilnic, iar experiența este una pozitivă pentru majoritatea utilizatorilor, potrivit studiului.

Potrivit sondajului, trei din patru persoane care returnează ambalaje declară că sunt foarte mulțumite sau mulțumite de întregul proces.

Rezultatul confirmă faptul că SGR nu este doar o infrastructură de colectare, ci un mecanism care schimbă comportamente și creează noi reflexe de consum responsabil, se mai arată în comunicat.

Un gest rapid, intuitiv și ușor de integrat în rutină

Pentru aproape jumătate dintre români, procesul complet de returnare durează mai puțin de 10 minute.

Returnarea s-a transformat într-un obicei stabil, iar 52% returnează săptămânal, 30% lunar și un mic segment, 4%, o face chiar zilnic.

Gestul nu mai este perceput ca o obligație, ci ca o parte firească a cumpărăturilor și a vieții de zi cu zi.

Efecte pozitive dincolo de ambalaje

Odată cu introducerea SGR, obiceiurile de acasă încep să se schimbe în mod vizibil. O treime dintre români (32%) afirmă că sortează mai mult deșeurile la domiciliu. Un sfert (25%) își planifică mai bine cumpărăturile. 23% discută mai des despre mediu, consum și responsabilitate.

Aceste mici schimbări arată că sistemul are un impact care depășește punctul de returnare și stimulează o cultură a grijii față de resurse.



Mândrie și sens într-un gest simplu

Pentru 74% dintre români, returnarea ambalajelor este un motiv de mândrie – o dovadă că oamenii simt că propriile acțiuni au un efect real. Recuperarea garanției rămâne un stimulent important (95%), dar la fel de puternice sunt motivații precum grija pentru mediu (94%) și exemplul oferit copiilor (93%).

Această combinație de rațiuni financiare, ecologice și educative transformă returnarea într-un comportament cu sens, susținut de valori și de beneficiul direct.

Un sistem înțeles și adoptat la scară largă

Studiul arată un nivel ridicat de familiaritate: peste 90% dintre respondenți spun că au înțeles bine sau foarte bine cum funcționează SGR. Doar 8% mai au neclarități, ceea ce indică o adaptare rapidă la un sistem de amploare națională și un grad solid de educație publică.

Cercetarea a fost realizată de CURS – Centrul de Sociologie Urbană și Regională, în perioada 14–26 octombrie 2025, pe un eșantion de 500 de persoane adulte, prin interviuri față-în-față. Datele sunt neponderate.



