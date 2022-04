Acestea caută, în special, berea cu arome, iar asta se vede în procentul mare de vânzări care a ajuns la 20 la sută. Românii încearcă și bere artizanală, dar deocamdată în număr mic.

Adina vorbește de o bere roșie, produsă de un fabricant de bere artizanală de la noi.

Însă, în magazinul pe care îl administrează Adina sunt 200 de sortimente. Pentru că cererea este mare, a extins spațiul și a așezat pe lângă rafturi și câteva mese.

Adina Mugescu, proprietarul magazinului de bere artizanală: „Ai nevoie de timp să vezi exact ceea ce ți-ar plăcea, ai nevoie de informații, să știi de ce o anumită bere conține ceva, de ce prețul este diferit de o bere normală. Și ca să optimizăm acest timp, ne-am gândit să poți să servești o bere la noi în timp ce îți alegi ce vrei să îți cumperi pentru acasă”.

Berea artizanală are adepții ei. Iar oferta este în creștere de la an la an. Acum sunt peste 70 de producători.

Producătorii de bere artizanală de la noi au început să își adapteze producția în funcție de sezon. De exemplu, acum că se apropie vara, vom vedea tot mai multe sortimente de bere ușoară, cum sunt cele cu mai puțin alcool, ori cele fructate. În sezonul rece, în schimb, apar berile care dau greutate gustului, cum sunt berile cu mai mult alcool, cele cu cafea, ori berile brune.

Cu toate acestea, producția de bere artizanală ocupă abia un procent din volumul total. Anul trecut, marii jucători au scos pe piață peste 16 milioane de hectolitri. Cererea pentru bere premium și super premium este în creștere.

Julia Leferman, director general al Asociației Berarii României: „Pe parcursul anului trecut nu am înregistrat o revenire completă la nivelul de consum pe care îl cunoșteam înainte de pandemie, ca o dovadă că românii preferă încă mai mult consumul acasă și sunt reticienți în fața interacțiunii, fie la restaurant, sau în cadrul unor evenimente cu un număr mare de participanți”.

România este a 8-a țară producătoare de bere din Europa și suntem pe locul 7 la consum după Cehia, Olanda, Germania și Marea Britanie.

Mihai Voicu, președintele Asociației Berarii României: „Urmăm cumva trendurile țărilor vecine. În continuare în România 93% din volumul consumat este bere lager. Cred că oamenii se uită din ce în ce mai mult la băuturi sănătoase, iar aici berea cu arome și berea fară alcool răspunde acestor nevoi”.

Cei din domeniu spun că jumătate din materia primă pe care o folosesc este din producția locală.