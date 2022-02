VIDEO. O berărie din Franța a început să producă bere albastră

Culoarea este dată de o algă numită spirulina, care are un pigment natural și care este adăugată în procesul de fermentație.

Berea, cu numele de marcă „Line”, este rezultatul unei colaborări dintre o firmă care dorește să popularizeze algele ca supliment alimentar și o fabrică de bere artizanală care căuta o modalitate de a-și face băuturile mai populare.

