Un angajat din Italia a primit 18 salarii compensatorii după ce compania l-a concediat că a dormit în timpul programului

Un incident petrecut la locul de muncă s-a transformat într-o lecție costisitoare pentru o companie italiană din sectorul metalurgic.

Un angajat care a adormit la postul său după ore întregi de tură a fost concediat imediat de angajator. Însă Curtea de Casație a Italiei a schimbat complet decizia.

Curtea a declarat concedierea ilegală

Prin ordonanța nr. 8308 din 2023, instanța supremă a considerat concedierea drept ilegală și a dispus ca firma să-i plătească angajatului echivalentul a 18 salarii lunare, potrivit publicației italiene Russo per Tutti.

Judecătorii Curții Supreme au subliniat un principiu esențial: orice sancțiune trebuie să fie proporțională cu gravitatea faptei comise. Curtea a respins ideea că simpla adormire în timpul programului justifică aplicarea celei mai severe sancțiuni prevăzute de legislația muncii.

Problema centrală vizează principiul gradualității, care ar trebui să ghideze orice măsură disciplinară a companiei. Pedeapsa maximă nu poate fi aplicată pentru orice greșeală, oricât de deranjantă ar fi pentru angajator.

Există o ierarhie clară a măsurilor disciplinare, de la avertismentul verbal și scrisoarea de atenționare, până la suspendare, concediere fiind considerată ultima soluție.

Un alt caz în Spania

Un alt exemplu a venit din Spania: o angajată dintr-o companie din Alicante a fost concediată fără despăgubiri după ce a venit la muncă cu 30–40 de minute mai devreme.

Cazul, relatat de publicația Información, s-a petrecut în 2023, iar decizia a fost făcută publică pe 1 decembrie 2025, potrivit Midi Libre. Conform documentelor, managerul de logistică o avertizase în scris că nu are voie să sosească înainte de ora oficială de începere a programului, 7:30.

În luna următoare, angajata a continuat să ignore regulile, înregistrându-se în aplicația de pontaj de 19 ori cu până la 40 de minute înainte de ora oficială. Judecătorul a considerat acest comportament o „abatere gravă”, care afectează „relația de încredere și loialitate” dintre angajat și angajator. Instanța a concluzionat că persistarea în a veni mai devreme, în ciuda avertismentelor, reprezintă o încălcare directă a instrucțiunilor companiei.

