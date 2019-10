Robot patruped pentru explorare selenară, prezentat la Londra. Ce nume va purta

Noul concept de rover, cu patru picioare în loc de roţi, va transmite datele pe care le preia de la suprafaţa Lunii la o sondă rămasă pe orbita circumselenară, de unde vor fi transmise mai departe, spre Pământ, relatează Agerpres.

Startup-ul britanic SpaceBit a semnat un contract cu compania americană de robotică spaţială Astrobotic pentru a transporta noul rover robotizat la bordul modulului lor de aselenizare Peregrine, care va mai duce pe Lună 14 instrumente ştiinţifice ale NASA.

Odată ce modulul de asolizare va ajunge pe Lună, roverul se va desprinde de dedesubt şi va începe o misiune de explorare a unui tub de lavă.

„Este foarte important să explorăm tuburile de lavă pentru a cunoaşte mai multe despre un mediu în care ar putea trăi astronauţii, atunci când se vor întoarce pe Lună”, a declarat fondatorul şi CEO-ul SpaceBit, Pavlo Tanasyuk.

Acest rover robotizat este cel mai mic astfel de vehicul de explorare autonomă selenară şi are un cost foarte redus prin comparaţie cu celelalte rovere trimise pe Lună.

SpaceBit doreşte să lanseze un concurs public pentru alegerea unui nume pentru noul rover, deşi publicul britanic a demonstrat în repetate rânduri că are un „periculos” simţ al umorului.

Spre exemplu, un vas de cercetare botezat recent tot prin concurs public a primit un nume parcă desprins din cărţile pentru copii: "Boaty McBoatface".

