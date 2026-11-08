Această rețetă se potrivește de minune pentru o cină în timpul săptămânii sau pentru masa de duminică în familie.

De ce ingrediente ai nevoie pentru risotto cu dovleac și gorgonzola

Ingrediente

• 250 g piure de dovleac

• 50 g ceapă albă, tocată mărunt

• 200 g orez pentru risotto, Carnaroli sau Arborio

• 45 ml vin alb

• 500 ml supă de legume

• 1 g cimbru uscat sau proaspăt

• 30 g brânză Gorgonzola, dulce sau picantă

• 10 g parmezan ras

• 15 g unt

• ulei de măsline

• sare și piper negru, după gust

Ce tip de orez este potrivit pentru risotto

Este important să folosești orez special pentru risotto, precum Carnaroli sau Arborio, deoarece conține mai mult amidon și ajută la obținerea unui preparat cremos.

Cum pregătești dovleacul pentru risotto

Risotto-ul cu dovleac este o rețetă destul de ușor de preparat, la fel ca orice altă rețetă de risotto. Practic, trebuie doar să adaugi piureul de dovleac în timp ce orezul fierbe. Există mai multe variante pentru a face piure de dovleac.

Curăță dovleacul de coajă, taie-l cubulețe și fierbe-l în apă ușor sărată timp de 15-20 de minute sau până când se înmoaie. Apoi pasează-l cu un blender până obții un piure fin.

Coace dovleacul. Taie-l felii sau bucăți, apoi asezonează-l cu ulei de măsline, sare și piper negru. Pune-l în cuptorul preîncălzit la 200°C și coace-l timp de aproximativ 20-30 de minute sau până când se înmoaie. La final, pasează-l cu blenderul până obții un piure fin. Prin coacere, dovleacul capătă o aromă mai intensă.

Coace dovleacul întreg pentru a obține piure de dovleac făcut în casă. Această metodă este practică, deoarece poți coace dovleacul o singură dată și apoi poți folosi piureul pentru mai multe rețete. Dovleacul tăiat în bucăți mici și copt cu condimente capătă o aromă intensă.

Cum prepari risotto-ul cremos, pas cu pas

Toarnă puțin ulei de măsline într-o tigaie încăpătoare, apoi adaugă ceapa tocată mărunt și orezul. Aprinde focul și călește ingredientele timp de 1-3 minute, amestecând, fără să lași ceapa să se ardă.

Toarnă vinul alb și lasă-l să se evapore. Adaugă o parte din supa de legume și așteaptă să înceapă să fiarbă. Redu focul și lasă orezul să fiarbă încet, amestecând din când în când cu o lingură de lemn.

Pe măsură ce orezul absoarbe supa, adaugă treptat câte puțin lichid. Continuă să amesteci și să completezi cu supă ori de câte ori este nevoie, până când orezul este fiert al dente, adică moale la exterior, dar ușor ferm în interior. Procesul durează aproximativ 20 de minute.

La jumătatea timpului de gătire, adaugă piureul de dovleac, cimbrul și puțină sare. Amestecă bine și continuă să gătești risotto-ul, adăugând supă treptat, dacă este necesar.

Când adaugi gorgonzola și cum obții un gust echilibrat

Când orezul este fiert al dente, oprește focul și adaugă untul și parmezanul ras. Amestecă bine până când obții o compoziție cremoasă. Potrivește gustul cu sare și piper, apoi împarte risotto-ul în boluri și adaugă deasupra brânza Gorgonzola.

Cu ce poți servi risotto-ul cu dovleac și gorgonzola

Poți servi risotto-ul cu dovleac și Gorgonzola ca fel principal, alături de o salată verde cu un dressing simplu de ulei de măsline și lămâie. Dacă vrei să îl incluzi într-o masă mai consistentă, îl poți combina cu piept de pui la grătar, curcan la cuptor sau legume coapte.

Pentru un plus de textură și gust, presară deasupra nuci tocate, semințe de dovleac prăjite sau puțin parmezan ras. De asemenea, poți adăuga câteva frunze de salvie proaspătă, care se potrivesc bine cu aroma dovleacului și gustul intens al brânzei Gorgonzola.