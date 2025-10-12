Reuben Constantine, poliglotul britanic care iubește limba română. „Are trăsături arhaice și o frumusețe aparte”

Stiri Diverse
12-10-2025 | 12:08
Reuben Constantine
BBC

După ce a învățat limbi străine la școală, Reuben Constantine a descoperit un podcast în întregime în limba franceză și a simțit o mare satisfacție realizând că poate înțelege ce se spune.

autor
Ioana Andreescu

Aceasta i-a trezit interesul de a învăța mai multe despre alte limbi. În prezent, vorbește și studiază 11 limbi în total, devenind astfel poliglot, potrivit BBC.

Acum, la 23 de ani, are aproape 120.000 de urmăritori pe Instagram și își folosește abilitățile pentru a-i învăța pe alții cum să învețe limbi străine online.

„Am un prieten care este și el influencer. Și el este foarte pasionat de limbi străine și mi-a zis: „Vrei să facem câteva interviuri împreună? Ar putea fi interesant pentru publicul meu”, a declarat el.

Constantine, originar din Shrewsbury, a spus: „În comentarii, oamenii îmi cereau să îmi fac propriul canal. Nu eram foarte sigur de asta, nu aveam neapărat încrederea să o fac — și probabil nu aș fi avut-o dacă nu era el și acei urmăritori ai lui.”

Câteva dintre videoclipurile sale au devenit apoi virale, iar numărul de urmăritori a început să crească.

„Îmi amintesc că un videoclip în care vorbeam despre limba română a devenit viral în România, iar peste noapte m-am trezit cu 6.000 de noi urmăritori din România... de acolo totul a crescut”, a spus el.

„Am făcut un videoclip în care explicam cum portughezii pot înțelege spaniola, dar spaniolii se chinuie să înțeleagă portugheza, iar acel videoclip a fost difuzat la televiziunea națională din Portugalia și am câștigat rapid foarte mulți urmăritori.”

Pe contul său de Instagram, numit Reuben Lingo, el împărtășește informații despre originea limbilor, sfaturi de gramatică și interviuri cu oameni în limba lor maternă.

Limba sa preferată este româna.

„Este o limbă romanică, deci are aceeași bază latină ca franceza sau spaniola, dar are și trăsături gramaticale foarte interesante, oarecum arhaice și, din anumite puncte de vedere, mai apropiate de limbile antice.”

Cu toate acestea, el a spus că încă nu s-a obișnuit cu popularitatea sa online.

Sursa: BBC

Dată publicare: 12-10-2025 12:08

