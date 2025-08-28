Cursuri de limba română pentru ucrainenii din România. ”Într-o zi o să mă întorc acasă – acea zi e tot mai îndepărtată”

28-08-2025 | 17:22
refugiat ucrainean
Shutterstock

Institutul Cultural Român, în parteneriat cu Ambasada Ucrainei în România şi Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), va organiza cursuri gratuite de limba română pentru comunitatea ucraineană din România.  

Cristian Anton

Înscrierile pentru aceste cursuri, care se desfăşoară online în perioada 29 septembrie - 3 decembrie, vor avea loc până pe 19 septembrie. Cursul are două module, fiecare de câte 40 de ore: începători şi intermediar, iar grupele pot fi formate din 10 până la 15 persoane.

Scopul acestui demers este de a oferi ucrainenilor din România abilităţile necesare pentru a comunica eficient şi a se integra în societatea română - de exemplu, pentru a avea acces la servicii medicale sau pentru a participa la un interviu de angajare.

"Accesul la limba română este un pas de integrare şi credem că nu este doar un lucru necesar, dar şi un semnal pe care vrem să îl dăm cu această ocazie. Această şansă de integrare reprezintă şi un mod de a ne cunoaşte mai bine", a declarat preşedintele Institutului Cultural Român, Liviu Jicman, joi, în cadrul unei conferinţe de presă.

La rândul său, preşedinta CONAF, Cristina Chiriac, s-a referit la drama prin care trec cei din ţara vecină care au fugit în România din calea războiului.

refugiati ucraina
Aproape șapte milioane de ucraineni sunt în continuare strămutați. 179.000 se află în România

”Cu toții trăim cu speranța că într-o bună zi acest război se va termina”

"Prioritar şi primordial este ca toţi cetăţenii ucraineni care locuiesc pe teritoriul României să fie integraţi şi să cunoască limba română, pentru a putea înţelege care le sunt drepturile şi cum pot să contribuie, să îşi ducă viaţa la un nivel decent. Cu siguranţă, cu toţii trăim cu speranţa că într-o bună zi acest război se va termina. Vă mărturisesc că murmurul general pe care l-am auzit pe culoare şi coridoare de la aceşti oameni a fost ”Într-o zi o să mă întorc acasă”. Pare că acea zi este din ce în ce mai îndepărtată. Până când acea zi va veni, ne revine responsabilitatea imensă, a tuturor, a autorităţilor, a ONG-urilor, a tuturor celor care înţeleg ce înseamnă empatie, să continuăm demersurile pe care le-am început acum trei ani şi jumătate şi oferim o şansă tuturor acestor copii şi femei", a spus Chiriac.

Ambasadorul Ucrainei la Bucureşti, Ihor Prokopciuc, a amintit recenta vizită a ministrului român de Externe, Oana Ţoiu, în Ucraina. El a spus că atunci a fost discutat şi subiectul stabilirii zilei limbii române în Ucraina. "Această idee a fost primită pozitiv la Kiev", a arătat el.

Diplomatul a reiterat că învăţarea limbii române îi va ajuta pe cetăţenii ţării sale să se integreze în societate şi pe piaţa muncii şi le va da "perspectivele unei vieţi normale şi demne în România". Totodată, el a evidenţiat faptul că "ucrainenii vor pace mai mult decât oricine altcineva".

”Ucrainenii care au ajuns aici au găsit multă empatie și căldură”

"Ne dorim ca ucrainenii care au plecat din cauza acestui război să se întoarcă şi ştiu că mulţi vor să se întoarcă în ţara lor, după ce se va încheia războiul şi le va permite situaţia de securitate. Sunt complet încrezător că pentru ucrainenii care acum sunt în România învăţarea limbii române va fi un avantaj atât aici, cât şi când se vor întoarce, deoarece înseamnă menţinerea legăturilor cu cetăţenii români. Pentru ucraineni, românii, familiile de români au dat dovadă de generozitate, de ospitalitate, iar ucrainenii care au ajuns aici au găsit multă empatie şi căldură, deschidere de a ajuta în aceste condiţii tragice în care se află poporul nostru", a afirmat Ihor Prokopciuc.

Detalii despre cursurile de limba română pentru cetăţenii ucraineni sunt disponibile pe site-ul ICR, respectiv prin intermediul Ambasadei Ucrainei.

Kremlinul a explicat de ce nu vrea trupe de menținere a păcii în Ucraina asociate cu NATO: „Privim cu o atitudine negativă”

