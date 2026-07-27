Profitați de sezonul pepenelui verde pentru a încerca tot felul de combinații neobișnuite cu acest fruct. Unele rețete au ajuns virale. Altele sunt preluate direct de la bunici.

Pepenele cu lime a devenit popular pe rețelele de socializare anul acesta. Ușor-ușor, începe să-i cucerească și pe cei care vin în piețe.

Pepenele cucerește rețetele virale

Comerciant: „Vă tai așa o felie, am pus ceva lămâie.”

Femeie: „Îi schimbă un pic gustul, a dulce-acrișor, e super.”

Tot în trend, cu aproape 50 de milioane de vizualizări pe Instagram, este și înghețata din 2 ingrediente: pepene verde și chefir sau lapte condensat.

Tânără: „Cu lapte am văzut pe TikTok, făceau înghețată. Pur și simplu punea lapte în lubeniță și o băga la congelator.”

Salata cu lubeniță, la rândul ei, este o rețetă simplă, gustoasă și răcoritoare.

Lubenița intră în meniuri

Remus Tomici, bucătar-șef: „În combinație cu un castravete, cu o roșie, cu puțină brânză, cu o pâine de calitate, putem avea chiar o masă principală.”

Iar pentru ceva cu totul inedit...

Remus Tomici, bucătar-șef: „Am gătit steak de lubeniță cu roșii de mai multe feluri, bruschete.”

Pepenele verde merge bine inclusiv cu busuioc. Dar virală în bucătăria bunicilor noștri este lubenița cu pâine.

Tânăr: „Cu pâine și cu brânză, da, din zona de unde sunt eu e super mâncat așa. E ceva normal vara.”

Lorena Gruia, terapeut nutriționist: „Lubenița conține 90% apă, ceea ce o face ideală pentru vară, este foarte slab calorică și conține și licopen, un antioxidant puternic, care ajută la sănătatea cardiovasculară și a pielii.”

În ciuda beneficiilor, nutriționiștii ne recomandă totuși să consumăm pepene în cantități moderate, fiindcă are multă fructoză.