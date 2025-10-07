Rețeaua X nu funcționează în România. Au fost raportate probleme și în alte țări europene

Rețeaua socială X, fosta Twitter, nu funcționează în acest moment pentru utilizatorii din România. Problema a fost întâmpinată și în alte țări din Europa, potrivit Downdetector.

La încercrea de conecatre pe site-ul web, postările nu se încarcă. În schimb, pe aplicația mobilă a rețelei de socilizare a lui Elon Musk totul funcționează normal.

Începând cu ora 10, utilizatorii din România au raportat probleme cu X pe site-ul Downdetector. Cele mai multe (74%) sunt elagte de site-ul web și 23% au legătură cu aplicația mobilă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













