Refugiu de vară în Transilvania. Băi termale și relaxare pe masivul de sare de la Ideciu de Jos

Prețurile sunt mult mai mici decât pe litoral. La ștrandul de la Ideciu de Jos, județul Mureș, era plin duminică la amiază. Oamenii caută răcoarea într-o zi toridă, dar profită și de beneficiile apei sărate, tămăduitoare.

Turist: „Pentru tratament. Nici nu-i scump, e ok. Și apa e bună. Stăm câte o jumătate de oră, mai ieșim, mai intrăm”.

Turist: „E simplu, e lejer, îmi place, apa bună. Și prețurile destul de bune. Așa că...mulțumiți”.

Cei care nu ajung la mare anul acesta se bucură de apă și soare aproape de casă.

Turist: „În fiecare an tot la Eforie Nord am fost și la Costinești, dar anul ăsta nu ne-am dus că am avut alteceva. Am avut botez la București, nuntă”.

Turist: „Și la mare ar fi bine, dar e cam departe. Și intrarea, nu-i scumpă. Și locul e frumos, mie-mi place. Noi venim, când avem ocazia venim. În apă ne răcorim, e plăcut”.

Turist: „Am venit de la Târgu Mureș, nu-i departe, vreo 36 de kilometri”.

Satul Ideciu de Jos din județul Mureș stă pe un masiv de sare, iar în zonă sunt numeroase izvoare care alimentează bazinele cu apă şi nămol mineral.

Petronela Opriș, reprezentant ștrand: „Apa cu sare vine direct din lac, se bagă în bazine, apa caldă, foarte bună. Un bazin este apă cu sulf”.

O zi la ștrand costă 25 de lei în weekend și 20 de lei în timpul săptămânii.

