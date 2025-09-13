Record mondial. Cum arată cea mai înaltă plantă de floarea-soarelui din lume. Are o înalțime de peste 10 metri

Un fermier din statul american Indiana se mândrește cu ... cea mai înaltă plantă de floarea-soarelui. Aceasta a ajuns la înălțimea impresionantă de peste 10 metri.

Recent, a și înflorit, așa că norocosul proprietar nu mai contenește să o fotografieze.

Pentru a o feri de rozătoare, bărbatul a construit în jurul florii o structură de lemn și a împrejmuit-o cu o plasă. A instalat chiar și o scară, pentru a se putea urca să o măsoare cu exactitate.

În urmă cu două zile, reprezentanții Guinness Book i-au validat recordul. Până acum, titlul era deținut de un fermier din Germania, cu o plantă de florea-soarelui ce măsura puțin peste 9 metri.

