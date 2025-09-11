Alba Iulia pregătește cea mai lungă masă din lume. 10.000 de oameni sunt așteptați la un ospăț record

11-09-2025 | 08:17
O masă demnă de Cartea Recordurilor va fi întinsă în Alba Iulia, sâmbătă. 10.000 de oameni vor lua parte la marele ospăț.

Gina Obrejan

Cinci tone de mâncare, farfurii din ceramică reciclată, pentru fiecare participant, și mii de aranjamente florale vor fi așezate, de-a lungul a 3 kilometri.

Un reprezentat al Guinness Book va analiza fiecare detaliu, pentru a da verdictul.

Au mai rămas două zile până la „Masa care unește”, iar pregătirile pentru marele eveniment sunt în toi.

Masa va fi încărcată, printre altele, cu 1.250 de platouri cu mezeluri, 10.000 de ouă, tot atâtea aripioare de pui și 20.000 de deserturi - suficient pentru cei 10.000 de participanți.

Alexa Vâlcan, inițiatoarea proiectului: „Ne strângem mulți oameni laolaltă într-un loc unde a fost și marea unire, de jur împrejurul mesei vor fi anumite parade la un anumit interval de timp”.

Aproape un sfert dintre oamenii care vor lua parte la ospăț vin din alte județe sau chiar din străinătate. Participarea e gratuită, dar locurile s-au epuizat repede.

Localnic: „Avem persoane de la Deva care vin, de la Sibiu am invitat. Voi sta la masă, ne-am înscris 150 de persoane. Vreau să fac parte și la particip la acest record."

Turist:Dacă tot suntem prin zonă am zis că poate rămâne și vineri seara pe aici să vedem despre ce e vorba”.

Cristian Kalanyos, ghid turistic:Este o masă publică cred că este o modalitate de a promova și produsele producătorilor locali. Să ne pună pe harta turistică și mai în evidență."

Flaviu Buta, purtătorul de cuvânt al Primăriei Alba Iulia: „Va fi în primul rând cea mai lungă masă din materiale reciclabile din lume, unde 10.000 de oameni vor mânca în jurul cetății Alba Carolina".

Un reprezentant al Cărții Recordurilor va fi prezent la eveniment, pentru a valida performanța. Însă Alba Iulia deține deja două recorduri mondiale. Unul este pentru „cea mai mare îmbrățișare” - în care aproape 10.000 de oameni au înconjurat cetatea Alba Carolina, ținându-se de mâini.

Al doilea este pentru cea mai mare imagine formată din oameni. 5.000 de persoane au creat, atunci, forma țării noastre, cu ocazia Centenarului Marii Uniri.

