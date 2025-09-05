A urcat pe muntele Fuji la 102 ani și a intrat în istorie: „Mai greu decât orice alt munte. Dar nu eram singur”

Kokichi Akuzawa

Kokichi Akuzawa a fost pe punctul de a renunţa în timpul ascensiunii sale pentru a deveni cea mai în vârstă persoană care a urcat pe Muntele Fuji, la vârsta de 102 ani, reuşită recunoscută de Cartea Recordurilor după ce a ajuns în vârf în august. 

Vlad Dobrea

„Am fost foarte tentat să renunţ la jumătatea drumului”, a declarat Akuzawa pentru Associated Press într-un interviu recent. „A fost greu să ajung în vârf, dar prietenii mei m-au încurajat şi totul a ieşit bine. Am reuşit să trec peste asta pentru că m-au susţinut foarte mulţi oameni.”

Akuzawa a urcat pe munte împreună cu fiica sa Motoe, în vârstă de 70 de ani, nepoata sa, soţul acesteia şi patru prieteni dintr-un club local de alpinism.

Grupul de alpinişti a campat două nopţi pe traseu înainte de ascensiunea din 5 august către vârful celui mai înalt munte din Japonia, care se înalţă la 3.776 metri.

„Sunt impresionat că am escaladat atât de bine”, a spus el, comunicând cu ajutorul fiicei sale Yukiko, în vârstă de 75 de ani, care i-a repetat întrebările tatălui său la ureche, deoarece acesta nu aude bine. Akuzawa a adăugat că, la vârsta sa, nu ia niciun munte ca pe ceva sigur. „Este mai bine să escaladezi cât încă poţi.”

chirurg marea britanie
Un chirurg britanic a fost condamnat la închisoare după amputarea propriilor picioare dintr-un motiv năucitor

Aceasta nu a fost prima ascensiune record a lui Akuzawa pe Muntele Fuji. Avea 96 de ani când a devenit prima dată cea mai în vârstă persoană care a escaladat cel mai faimos munte al ţării. În cei şase ani care au trecut de atunci, a depăşit probleme cardiace, zona zoster şi suturile primite în urma unei căzături în timpul escaladării.

Akuzawa s-a antrenat timp de trei luni înainte de ascensiunea pe Fuji, trezindu-se la ora 5 dimineaţa pentru plimbări de o oră şi escaladând aproximativ un munte pe săptămână, în special în prefectura Nagano, la vest de Gunma, în centrul Japoniei.

Înconjurat de rude şi tablouri cu munţi în casa sa din Maebashi, la aproximativ 241 de kilometri nord-vest de Tokyo, Akuzawa îşi aminteşte ce l-a atras pentru prima dată către munţi acum 88 de ani. Deşi magia atingerii vârfului este de necontestat, oamenii au fost cei care l-au determinat să se întoarcă.

„Mă caţăr pentru că îmi place”, a spus el. „Este uşor să-ţi faci prieteni pe munte.”

Akuzawa a fost un student capabil şi a lucrat ca inginer proiectant de motoare, iar mai târziu ca inseminator artificial de animale, profesie pe care a practicat-o până la vârsta de 85 de ani, a povestit familia sa.

„Indiferent dacă îţi plăcea să studiezi sau nu, te puteai bucura de munte la fel de mult”, a spus el. „Inteligenţa nu conta acolo sus. Eram cu toţii pe picior de egalitate şi mergeam înainte împreună.”

Akuzawa s-a bucurat cândva de alpinismul solo, dar odată cu trecerea anilor, pe măsură ce forţele i-au scăzut, a început să se bazeze mai mult pe ajutorul celorlalţi. Ascensiunea sa record de luna trecută a fost o altă încercare pe care a trecut-o cu ajutorul altora.

„Muntele Fuji nu este un munte dificil, dar de data aceasta a fost mai greu decât acum şase ani. Mai greu decât orice alt munte până acum”, a spus el. „Nu m-am simţit niciodată atât de slab. Nu aveam dureri, dar mă întrebam mereu de ce eram atât de lent, de ce nu aveam energie. De mult îmi depăşisem limita fizică şi numai datorită forţei celorlalţi am reuşit.”

Sursa: News.ro

