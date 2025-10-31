Rasele autohtone de câini ciobănești românești au fost propuse pentru patrimoniul UNESCO: „Sunt foarte ascultători”

Rasele autohtone de câini ciobănești românești ar putea fi recunoscute la nivel mondial.

Reprezentanții asociațiilor chinologice cer includerea lor în patrimoniul UNESCO – o recunoaștere care ar transforma Mioriticul, Carpatinul, Corbul și Bucovina în adevărați ambasadori ai României.

În fiecare dimineață, Constantin Gotcă își plimbă câinii ciobănești prin pădurile din jurul Brașovului.

Pentru el, sunt parte din familie – dar și o parte din istoria României. E uimit că sunt oameni care nu recunosc rasa.

Constantin Gotcă, crescător de câini: „Mă întreabă: «E Saint Bernard? E rusesc?» Nu, nu! E ciobănesc românesc.”

Patru rase de ciobănesc – Mioriticul, Carpatinul, Corbul și Bucovina – sunt acum propuse pentru a intra în patrimoniul național.

Primul pas spre UNESCO, unde ar putea fi recunoscute ca parte a identității culturale românești.

Olivia Pamfil, președintele Asociației Haita: „Este important în primul rând pentru că putem să îi protejăm efectiv în cel mai bun mod pe care îl putem face, le asigurăm vizibilitate internă și internațională pentru că atât românii, cât și străinii nu cunosc aceste rase.”

Potrivit Asociației Chinologice Române, peste 5.600 de câini ciobănești românești au fost înregistrați în ultimii patru ani, în 130 de canise din toată țara.

Iulia Suciu, fermier: „Am aici doi ciobănești de Bucovina, sunt foarte ascultători și foarte calmi în treaba asta cu oile.”

Cristian Ștefănescu, președintele Asociației Chinologice Române: „Sunt câini de serviciu, câini care prestează o muncă excelentă de pază a turmelor, a cirezilor și a gospodăriilor, oamenilor care iubesc aceste rase și îi au în proprietate.”

România se află deja în patrimoniul UNESCO cu tradiția creșterii cailor lipițani – o recunoaștere venită în 2022, chiar de Ziua Națională.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













