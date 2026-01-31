Aceste date sunt prezentate în raportul „Utilizarea limbii italiene, a dialectelor și a limbilor străine - Anul 2024”, realizat de ISTAT, Institutul Național de Statistică al Italiei, scrie Cinformi.

Conform cercetării, italiana este limba maternă a 89,2% din populația cu vârsta de 6 ani și peste care locuiește în Italia. În timp, procentul celor care declară o limbă maternă diferită de italiană a crescut: de la 4,1% în 2006, la 9,6% în 2015 și la 10,7% în 2024.

În concordanță cu structura demografică mai tânără a populației străine, prezența persoanelor cu limbă maternă diferită de italiană este cea mai ridicată în rândul celor cu vârsta între 25 și 44 de ani (18,4%), atingând valoarea maximă în cazul femeilor cu vârste între 35 și 44 de ani (20,3%). Zonele cel mai afectate de prezența persoanelor a căror limbă maternă este străină sunt cele din Italia Centrală și de Nord (13,5%), cu ponderi mai mult decât duble față de Sudul Italiei (5,2%).

Populația a cărei limbă maternă este străină, continuă raportul, are obiceiuri lingvistice semnificativ diferite față de cei a căror limbă maternă este italiana. Acasă, majoritatea persoanelor cu limbă maternă străină (61,5%) nu vorbesc italiană. Mai mult, patru din zece persoane (39,9%) nu folosesc italiana în relațiile cu prietenii și aproape două din zece (18%) nu o folosesc cu străinii. „Aceste comportamente lingvistice”, precizează ISTAT, „reprezintă un obstacol semnificativ în calea participării complete la viața socială și culturală a comunităților locale în care trăiesc.”

