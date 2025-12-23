Programul supermarket-urilor de Crăciun 2025. Care este orarul hypermarket-urilor pe 24, 25 şi 26 decembrie

Românii care plănuiesc să își facă cumpărăturile pe ultima sută de metri sau au uitat să cumpere câte ceva, supermarketurile și hypermarketurile au un program special în zilele de Crăciun.

Iată când sunt închise majoritatea supermarketurilor și când au program special de sărbători. De la Lidl, Mega Image și Carrefour, până la Kaufland, Penny sau Auchan, acesta este programul oficial de Crăciun.

Programul supermarket-urilor și hypermarket-urilor de Crăciun 2025

În zilele de sărbători legale, marile lanțuri de supermarketuri și hypermarketuri au program de funcționare special. Totuși, există câteva magazine care au deschis în zile de sărbătoare, doar că au program scurt. Așadar, românii care vor să profite și să facă ultimele cumpărături înainte de Crăciun, trebuie să știe la ce oră vor închide magazinele pe 24 decembrie 2025.

În plus, cei care vor să mai cumpere câte ceva în a doua zi de Crăciun, o pot face, pentru că anumite supermarketuri vor fi deschise cu program special în această zi. Așadar, cei care au nevoie de fructe proaspete, apă minerală sau simt nevoia de o salată proaspătă, pot merge la anumite hypermarketuri pentru a se aproviziona.

Program Lidl de Crăciun 2025

Clienții Lidl pot să își facă cumpărăturile din magazine în ajun de Crăciun, însă trebuie să știe că programul va fi doar până la ora 18:00. În prima și a doua zi de Crăciun, magazinele Lidl vor fi închise în toată țara.

• 24 decembrie: 07:00-18:00

• 25 decembrie: Închis

• 26 decembrie: Închis

Program Kaufland de Crăciun 2025

Clienții Kaufland au acces la magazine în ajunul Crăciunului până la ora 18:00. În ziua de Crăciun va fi închis, însă a doua zi de Crăciun, ei își pot face cumpărăturile în intervalul 07:00 - 18:00.

• 24 decembrie: 07:00-18:00

• 25 decembrie: Închis

• 26 decembrie: 09:00-18:00

Program Carrefour de Crăciun 2025

Magazinele Carrefour au program special de sărbători. Supermarketurile au program diferit față de Hypermarketuri, așa că trebuie să fii atent cu privire la specificul Carrefour-ului la care mergi pentru a ști programul de sărbători.

Supermarket-uri:

• 24 decembrie: 07:00 - 19:00

• 25 decembrie: Închis

• 26 decembrie: 07:00 - 18:00

Hypermarket-uri:

• 24 decembrie: 07:00 - 19:00

• 25 decembrie: Închis

• 26 decembrie: 07:00 - 19:00

Program Mega Image de Crăciun 2025

Clienții Mega Image au posibilitatea de a își face cumpărăturile în ajunul Crăciunului, dar și pe 26 decembrie în cadrul unui program special.

• 24 decembrie: 07:00-21:00

• 25 decembrie: Închis

• 26 decembrie: 09:00-19:00

Program Auchan de Crăciun 2025

Clienții Auchan pot să își facă cumpărăturile în ajunul Crăciunului, dar și pe 26 decembrie în cadrul unui program special.

• 24 Decembrie 2025 - 07:00 - 18:00 (cu excepții)

• 25 Decembrie 2025 - Închis (cu excepții)

• 26 Decembrie 2025 - 10:00 - 22:00 (cu excepții)

Poți vedea AICI programul special pentru fiecare magazin și excepțiile.

Program Penny de Crăciun 2025

Magazinele Penny vor fi închise pe data de 25 decembrie 2025. În schimb, vor fi deschise pe 24 decembrie într-un program special, la fel și pe 26 decembrie 2025.

• 24 decembrie.2025: 07:00 – 18.00

• 25 decembrie 2025: Închis

• 26 decembrie 2025: 09.00 – 16.00

Singurul supermarket deschis de Crăciun

Singurul supermarket deschis în ziua de Crăciun, pe 25 decembrie, este Auchan Cotroceni. Programul este următorul:

• 25 decembrie 2025 - 1 ianuarie 2026: 14:00 – 22:00

• 26 decembrie 2025: 10:00 - 22:00.

