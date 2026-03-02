Una dintre cele mai mari rafinării saudite a fost temporar închisă după un atac cu drone, iar oprirea unor instalații de gaz din Qatar naște noi îngrijorări.

Deja, prețul petrolului a sărit cu peste 10% pe piața internațională. Ministrul Energiei de la noi dă însă asigurări că la pompă ar trebui să urce doar cu câțiva bani.

Cea mai mare rafinărie de petrol a Arabiei Saudite, Ras Tanura, și-a întrerupt temporar activitatea după un atac cu drone revendicat de Iran.

Rafinăria, cu o capacitate imensă de 550.000 de barili pe zi, este un punct-cheie pentru exporturile saudite. Faptul că a fost lovită reprezintă o escaladare semnificativă a conflictului, în contextul blocării parțiale a traficului prin Strâmtoarea Ormuz, rută prin care tranzitează zilnic până la 20% din petrolul mondial.

Associated Press titrează că analiștii se așteaptă la o creștere a prețului țițeiului.

Torbjorn Soltvedt, analist companie de analiză a riscurilor: „Dacă vom vedea atacuri directe suplimentare asupra infrastructurii energetice, nu doar în Arabia Saudită și Kuweit, ci și în alte țări din regiune, atunci piața ar putea lua în calcul o creștere spre 90 de dolari sau chiar mai mult, dacă SUA și Israelul nu reușesc să limiteze capacitatea Iranului de a lansa rachete și drone.”

Tensiunile din Golf au împins deja în sus prețul petrolului Brent cu aproximativ 10%, la 80 de dolari barilul, ceea ce a amplificat temerile privind aprovizionarea globală.

Totuși, ministrul român al Energiei, Bogdan Ivan, dă asigurări că nu există deocamdată niciun motiv direct ca prețul carburanților la pompă să crească prea mult și anunță că autoritățile de control, ANPC, ANAF și Consiliul Concurenței, sunt cu ochii pe operatorii din piață.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei: „Nu există motive de panică în acest moment. Există stocuri de carburanți pline în proporție de 102% care vor putea asigura piața timp de 90 de zile în situație de avarie, dar nu suntem în această situație. O creștere mai mare de 3–5 bani în momentul de față nu este justificată.”

Scumpirea petrolului a urcat vertiginos și prețul rapiței din care se face biodiesel. Prețul pentru o tonă a sărit dintr-un foc cu 9 euro, la 466 de euro.

Gabriel Razi, analist în domeniul agricol: „Fără doar și poate, toți fermierii din România mizează în momentul ăsta pe rapiță ca fiind un produs cu cel mai mare potențial de profit în această vară, în comparație cu orzul și cu grâul.”

Între timp, compania de stat QatarEnergy a anunțat că va opri producția de gaz natural lichefiat din cauza atacurilor care au vizat instalațiile sale operaționale din două zone industriale.

Împreună, înseamnă aproximativ 18–20% din producția globală de gaz natural lichefiat.

Eugenia Gusilov, specialist energie: „În privința gazelor, România este mai ferită, pentru că odată avem încă gaze în depozite, avem producție domestică care acoperă 70–75%. În vestul Europei, acolo vom vedea creșterea prețurilor la gaz, care se vor rostogoli, dar vor veni cu ceva întârziere înspre partea asta, Europa Centrală și de Est.”

Potrivit analizei economistilor, conflictul din Orient va împinge în sus inflația și în zona noastră, a Europei Centrală și de Est.

Corespondent Știrile PRO TV: „Economiștii spun că șocurile pe piața petrolului și gazelor vor afecta mai mult economiile țărilor care importă masiv. România are cele mai scăzute importuri nete de energie din regiune, însă este mai vulnerabilă la scumpirile în lanț. Majorarea prețurilor la combustibili se transmite rapid în costurile alimentelor și ale altor bunuri importate mai mult decât în alte țări din regiune, punctează economiștii.”