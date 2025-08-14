PRO TV și UNATC lansează un Program de Excelență, în cadrul masterului de Conținut și Producție TV

PRO TV, în parteneriat cu UNATC, lansează Programul de Excelență din cadrul masterului de Conținut și Producție TV, pentru formarea noii generații de profesioniști în televiziune.

Programul, care se va desfășura pe parcursul a doi ani academici (2025-2027), îmbină pregătirea teoretică, susținută de cadre universitare, cu sesiuni practice intensive în cadrul PRO TV.

Studenții vor beneficia de acces la echipamente profesionale, vor lucra în echipe de producție și vor fi implicați în toate etapele realizării unui proiect de televiziune – de la concept și scenariu, până la filmare, montaj și difuzare.

Acest sistem le va oferi studenților șansa de a se pregăti alături de profesorii de la UNATC, dar și de profesioniști activi în PRO TV, dobândind astfel o gamă largă de abilități care acoperă toate etapele realizării conținutului creativ pentru televiziune, adaptat cerințelor actuale.

„Acest program de excelență pe care îl oferim studenților de la UNATC marchează o etapă importantă în sprijinirea tinerelor talente și în pregătirea acestora pentru o carieră de succes în televiziune.

Credem că este responsabilitatea noastră să investim în următoarea generație de profesioniști ai televiziunii din România, oferindu-le îndrumare directă din partea specialiștilor noștri. E important ca studenții să finalizeze un ciclu de învățământ nu doar prin teorie, ci și cu o experiență reală, la cel mai înalt nivel de profesionalism”, a declarat Amir Mor Hason, Production Director PRO TV și inițiatorul proiectului.

În stagiile de practică intensive, studenții vor participa la module specializate susținute de experți în industria de televiziune și mentori din departamentele de producție PRO TV, cu activități integrate în fiecare curs și aplicații practice pe echipamente de ultimă generație. Cursurile vor începe în toamna acestui an, iar mai multe detalii despre înscrieri și calendarul admiterii sunt disponibile pe site-ul unatc.ro

