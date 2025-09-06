Primul weekend de toamnă aduce în Capitală un festival cu artiști din șase țări: „Foarte frumoasă atmosfera”

Artiști din șase țări aduc voia bună în Capitală în primul weekend de toamnă, unde are loc un festival dedicat culturii.

Grădina Uranus devine astfel un imens ring de dans pentru bucureștenii dornici de distracție. Dar nici tradițiile și meșteșugurile nu sunt lăsate deoparte.

Trupa Lupii lui Calancea, cunoscută pentru reinterpretarea muzicii folclorice, a electrizat atmosfera în prima seară de festival.

Participant: „Foarte bine, îmi place foarte mult trupa asta”.

Reporter: „Ai venit anume pentru ei?”

Participant: „Da dar e foarte fain tot festivalul”.

Participant: „Special pentru ei am venit, cel puțin în seara asta. E minunat, mai ales așa de început de weekend, foarte frumoasă atmosfera”.

Au fost și participanți care s-au gândit bine la ținute, ca să fie în ton cu festivalul.

Participant: „Ăsta e stilul meu de zi cu zi și îmi place să adaug câte un element specific oriunde mă duc. Ăsta e balcanic fest și am optat pentru o eșarfă cu bănuți”.

Artiști din șase țări s-au întâlnit la București

Pe scenă vor urca artiști din șase țări: România, Republica Moldova, Bulgaria, Ungaria, Armenia și Siria. Dar spectacolul nu se oprește aici, ci continuă cu jocuri de lumini sau meșteșuguri. Alții încearcă să fure ochii cu bijuterii atipice.

Meșter: „Fac bijuterii din cupru alamă și argint. Meseriile mele de bază sunt graphic designer și fotograf. Îmi place să mă joc cu partea asta de argint, și îmi las imaginația să își facă treaba”.

Ligia Keșișan: „În acest loc minunat, o fărâmă din vechiul cartier uranus se deschide pentru oameni, pentru bucurie, pentru cultură, pentru artă și pentru dans. Pentru că aici chiar se dansează și vin oameni din toate colțurile lumii - din mexic, până în noua zeelandă, să participe anual la acest festival”.

