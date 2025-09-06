Primul weekend de toamnă aduce în Capitală un festival cu artiști din șase țări: „Foarte frumoasă atmosfera”

Stiri Diverse
06-09-2025 | 10:52
×
Codul embed a fost copiat

Artiști din șase țări aduc voia bună în Capitală în primul weekend de toamnă, unde are loc un festival dedicat culturii.

 

autor
Stirileprotv

Grădina Uranus devine astfel un imens ring de dans pentru bucureștenii dornici de distracție. Dar nici tradițiile și meșteșugurile nu sunt lăsate deoparte.

Trupa Lupii lui Calancea, cunoscută pentru reinterpretarea muzicii folclorice, a electrizat atmosfera în prima seară de festival.

Participant: „Foarte bine, îmi place foarte mult trupa asta”.

Reporter: „Ai venit anume pentru ei?”

Citește și
P
Balkanik Festival – Home of World Music aduce muzica și dansul la Grădina Uranus și pe Strada Uranus între 5 și 7 septembrie

Participant: „Da dar e foarte fain tot festivalul”.

Participant: „Special pentru ei am venit, cel puțin în seara asta. E minunat, mai ales așa de început de weekend, foarte frumoasă atmosfera”.

Au fost și participanți care s-au gândit bine la ținute, ca să fie în ton cu festivalul.

Participant: „Ăsta e stilul meu de zi cu zi și îmi place să adaug câte un element specific oriunde mă duc. Ăsta e balcanic fest și am optat pentru o eșarfă cu bănuți”.

Artiști din șase țări s-au întâlnit la București

Pe scenă vor urca artiști din șase țări: România, Republica Moldova, Bulgaria, Ungaria, Armenia și Siria. Dar spectacolul nu se oprește aici, ci continuă cu jocuri de lumini sau meșteșuguri. Alții încearcă să fure ochii cu bijuterii atipice.
Meșter: „Fac bijuterii din cupru alamă și argint. Meseriile mele de bază sunt graphic designer și fotograf. Îmi place să mă joc cu partea asta de argint, și îmi las imaginația să își facă treaba”.

Ligia Keșișan: „În acest loc minunat, o fărâmă din vechiul cartier uranus se deschide pentru oameni, pentru bucurie, pentru cultură, pentru artă și pentru dans. Pentru că aici chiar se dansează și vin oameni din toate colțurile lumii - din mexic, până în noua zeelandă, să participe anual la acest festival”.

Sursa: Pro TV

Etichete: bucuresti, festival,

Dată publicare: 06-09-2025 10:52

Articol recomandat de sport.ro
Uluitor! Neymar moștenește o avere imensă din partea unui fan miliardar pe care nu l-a văzut niciodată
Uluitor! Neymar moștenește o avere imensă din partea unui fan miliardar pe care nu l-a văzut niciodată
Citește și...
Balkanik Festival 2025 – Home of World Music: Noi nume legendare urcă pe scenă anul acesta
Cultura
Balkanik Festival 2025 – Home of World Music: Noi nume legendare urcă pe scenă anul acesta

PARTENERIAT - Bucureștiul se pregătește de un weekend plin de muzică, dans și culoare. Între 5 și 7 septembrie, Grădina Uranus și Strada Uranus are loc Balkanik Festival – Home of World Music, ajuns la a XII-a ediție.

Balkanik Festival – Home of World Music aduce muzica și dansul la Grădina Uranus și pe Strada Uranus între 5 și 7 septembrie
Cultura
Balkanik Festival – Home of World Music aduce muzica și dansul la Grădina Uranus și pe Strada Uranus între 5 și 7 septembrie

PARTENERIAT. „Bucuria e o formă de rezistență”, scria poeta americană Toi Derricotte. 

Recomandări
Confuzie la început de an școlar. Mii de elevi nu știu dacă vor începe sau nu cursurile luni. Profesorii anunță proteste
Stiri Educatie
Confuzie la început de an școlar. Mii de elevi nu știu dacă vor începe sau nu cursurile luni. Profesorii anunță proteste

„Mai sunați dumneavoastră, pentru noi informații” – acesta a fost mesajul primit, de la profesori, de mii părinți, derutați de mesaje contradictorii despre prima zi de școală.

Românii au cheltuit mai mult înainte de scumpiri, dar BNR estimează un vârf al creșterii prețurilor în toamnă
Stiri Economice
Românii au cheltuit mai mult înainte de scumpiri, dar BNR estimează un vârf al creșterii prețurilor în toamnă

Suntem mai cumpătați când cumpărăm alimente, dar dăm mai mult pe alte produse - mai ales pe benzină și motorină. Astfel, consumul și-a mai revenit în luna iulie, arată Institutul Național de Statistică.

Fugarii de lux ar putea ajunge în pușcăriile din România. Instanțele străine nu mai pot refuza predarea condamnaților
Stiri Justitie
Fugarii de lux ar putea ajunge în pușcăriile din România. Instanțele străine nu mai pot refuza predarea condamnaților

Fugarii români care au fost condamnați în România nu vor mai putea să-și execute pedepsele într-o altă țară fără acordul autorităților de la noi. Este decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene și are putere de lege pentru toate țările membre.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Superspeed
S9E17

22:06

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 06 Septembrie 2025

02:06:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 17 - 2025

22:31

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 05 Septembrie 2025

01:32:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28