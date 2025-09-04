Balkanik Festival 2025 – Home of World Music: Noi nume legendare urcă pe scenă anul acesta

Cultura
04-09-2025 | 10:57
PARTENERIAT - Bucureștiul se pregătește de un weekend plin de muzică, dans și culoare. Între 5 și 7 septembrie, Grădina Uranus și Strada Uranus are loc Balkanik Festival – Home of World Music, ajuns la a XII-a ediție.

Stirileprotv

Sub motto-ul „Bucuria e o formă de rezistență”, pe scena mare din Grădina Uranus urcă nume legendare ale scenei world music internaționale: Omar Souleyman, starul dabke-ului electronic, Lupii lui Calancea, care electrizează folclorul moldovenesc, Ivo Papasov & His Wedding Band, clarinetistul care a reinventat muzica de nuntă balcanică, dar și Mahala Rai Banda & Jony Iliev, într-o reuniune spectaculoasă. Lor li se alătură trupe precum MiASiN, Balkan Taksim, Kottarashky & The Rain Dogs, Kanizsa Csillagai și Karpov not Kasparov.

Energia continuă pe două scene de DJ lângă turnul de apă proiectat de Anghel Saligny și pe Strada Uranus, transformată într-un spațiu pietonal plin de viață, cu acces liber. Vizitatorii vor găsi un amplu târg de artizanat, demonstrații de meșteșuguri, gastronomie și expoziții de artă.

Festivalul înseamnă însă mult mai mult decât muzică. Copiii au parte de jocuri cu baloane uriașe de săpun, ateliere de jonglerie, modelaj în lut și arts & crafts, iar adulții pot explora tehnici vechi și noi la ateliere de linogravură, pictură, realizare bijuterii din cupru și argint. Meșteșugari din întreaga țară readuc tradiții precum sculptura în lemn, confecționarea măturilor ori lucrul cu metalele și pielea, iar zona gastronomică adună arome locale și internaționale pentru toate gusturile.

Festivalul aduce și expoziții speciale: colaje, instalații de artă textilă, ilustrație. Biletele pentru Grădina Uranus, un spațiu magic din București care se deschide doar o dată pe an pentru Balkanik Festival, sunt disponibile online, iar pentru Strada Uranus intrarea este liberă. Trei zile și trei nopți în care muzica, dansul și comunitatea transformă Bucureștiul într-un hub al bucuriei – acesta este spiritul Balkanik Festival. Informații despre program și activități pe balkanikfestival.ro.

Dată publicare: 04-09-2025 10:56

În sudul Italiei, una dintre cele mai vechi limbi ale Europei este pe cale să dispară. Grecanico, o formă de greacă veche încă vorbită în Calabria, a supraviețuit imperiilor și secolelor de neglijență.  

