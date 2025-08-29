Balkanik Festival – Home of World Music aduce muzica și dansul la Grădina Uranus și pe Strada Uranus între 5 și 7 septembrie

Între 5 și 7 septembrie 2025, cea de-a XII-a ediție a Balkanik Festival, fueled by OSCAR Downstream, transformă Bucureștiul într-o scenă a întâlnirilor, muzicii și solidarității.

Grădina Uranus – spațiu deschis publicului o singură dată pe an, exclusiv pentru festival – găzduiește scena mare, unde concertele unor artiști emblematici ai scenei world music se împletesc cu ritmuri și povești ale prezentului, expoziții, ateliere, zonă gastronomică pentru gurmanzi, activități pentru cei mici, demonstrații meșteșugărești, video mapping pe turnul de apă proiectat de Anghel Saligny, zone de relaxare, bucurie, relaxare și dans în natura din mijlocul Bucureștiului.

Pe scena mare din Grădina Uranus vor urca: Lupii lui Calancea, Omar Souleyman, Mahala Rai Banda ft. Jony Iliev, Ivo Papasov & His Wedding Band, Kanizsa Csillagai, Kottarashky & The Rain Dogs, Karpov not Kasparov, MiASiN, Balkan Taksim într–un line-up ce aduce împreună legende ale clarinetului, pionieri ai synth-pop-ului, proiecte colective multiculturale sau trupe care electrizează folclorul prin rock și funk.

Pe lângă concertele scenei mari, festivalul invită la dans pe două scene dedicate DJ-ilor:

Scena de la Turnul de Apă, Grădina Uranus (acces pe bază de bilet/abonament) - un spațiu spectaculos, animat și de video mapping-ul semnat de artistul Adistu, unde DJ seturile invită la dans în după-amiezele de început de septembrie și prelungesc nopțile de festival cu selecții eclectice:

Vineri, 5 septembrie

de la 16:00 – Miko Baghdasarian & Lari Cash deschid petrecerea din grădină cu sonorități balcanice și caucaziene.

de la 23:00 – Ligia Keșișian feat. Lucas Molina – un carusel multicultural de Balkan beats, downtempo și world music, condimentat live de percuția energică a argentinianului Lucas Molina.

Sâmbătă, 6 septembrie

de la 15:30 – Sherinn & Mirel – muzici orientale și balcanice fuzionate, pentru visat la alte meleaguri.

de la 23:00 – Andrei Răutz & Daniel Mitulescu (back to back) așteaptă publicul la dans cu efervescență orientală și balcanică la bpm ridicat, după încheierea concertului lui Omar Souleyman la scena mare.

Duminică, 7 septembrie

de la 15:30 – DJ Keti Lula Baluba aduce la Balkanik selecții globale cu accent pe Balcani, Africa și Orientul Mijlociu. Motto-ul ei: „all music is World Music”.

de la 23:00 – Ligia Keșișian & Miko Baghdasarian încheie festivalul cu un DJ set dansant și sălbatic, cu ritmuri din întreaga lume.

Scena de pe Strada Uranus – Balkanik Fair (acces liber) - strada Uranus devine un dancefloor urban deschis tuturor, cu DJ seturi care aduc poftă de dans între târgul de artizanat, ateliere și zonele de relaxare.

Vineri, 5 septembrie

de la 16:00 – DJ Andrei Rautz – mixuri ce împletesc tradiția și urbanul într-un sound inconfundabil.

Sâmbătă, 6 septembrie

de la 15:30 – Sebastian Nedelcu (Balkaned) – reggae și sunete moderne amestecate cu sound balcanic.

Duminică, 7 septembrie

de la 15:30 – Andrei Constantinescu – selecții surprinzătoare între afrobeat, funk, ritmuri inspirate de lăutărească, combinate cu pop și dance.

Balkanik Talks by BRD Groupe Société Générale

În fiecare an, festivalul deschide și un spațiu de reflecție. Balkanik Talks by BRD Groupe Société Générale revin cu tema „Regândirea spațiului balcanic prin artă și ecologie”.

Artiști și cercetători din România și din regiune vor discuta despre felul în care arta comunitară, intervențiile ecologice și recuperarea patrimoniului pot transforma mediul în care trăim. Printre invitați se numără Andreea Dorobăț, cu proiecte de instalație în peisaj și fotografie, GCV, artistă inter-media și cercetătoare a ritualurilor și cunoștințelor ecologice tradiționale, Teodora Rotaru, care lucrează cu comunități în jurul protejării spațiilor naturale, și duo-ul Platforma 13 (Anca Stoica & Sergiu Diță), cunoscut pentru spectacolul Balkan Ballerinas, ce răstoarnă convențiile dintre balet, subculturi și rave.

Într-o lume tot mai marcată de incertitudine, tehnologie și redefinire culturală, riscăm să pierdem legătura cu propriul corp, cu rădăcinile, tradițiile și ritualurile care ne definesc. Dacă nu se recontextualizează se sting, iar monoculturile tind să niveleze diversitatea imaginarului colectiv. În contrapunct, artiști, creatori și inițiative culturale redeschid dialogul cu patrimoniul și natura: transformă deșeuri în artă, dau viață spațiilor uitate, aduc în prezent ritualuri și practici străvechi, revalorizând resurse locale printr-o sensibilitate contemporană. Aceste proiecte, născute la intersecția dintre artă, mediu și comunitate, ne invită să privim spre viitor fără a rupe legătura cu trecutul.

Sâmbătă, 16:00 – 17:30: tematica generală a discuțiilor de sâmbătă va fi coagulată în jurul revitalizării unor spații industriale și a unor comunități uitate, prin artă și ecologie - invitați – GCV, Andreea Dorobăț, Teodora Rotaru.

Duminică, 16:00 – 17:00 discuțiile vor urmări cum identitatea artistică balcanică/est-europeană comunică internațional azi, poziționarea artiștilor din aceste spații- invitați – Platforma 13 (Sergiu Diță și Anca Stoica), Platforma RHEA (Anca Munteanu).

Înainte de cele trei zile de festival din Grădina Uranus, atmosfera Balkanik se instalează în oraș cu două petreceri de warm-up: pe 28 august, de la 19:00, la Random House (str. Vasile Lascăr 69), cu DJ Andrei Rautz, Ligia Keșișian la pupitru și live-urile incendiare ale lui Lucas Molina (percuție) și Marian Mirea (vioară), și pe 29 august, de la 18:00, în grădina urbană La Hamace – Hotel Caro, cu un set semnat de Daniel Mitulescu, fondatorul festivalului, și un live-set dinamic pregătit de io.rege. Intrarea este liberă, iar participanții la warm-up primesc, între 28 și 31 august, un cod de discount de 20% la abonamentele Balkanik Festival.

Abonamentele pentru Balkanik Festival sunt disponibile acum la prețul de 280 lei, în rețelele Livetickets, Iabilet, și Eventim. Biletele pe zile pot fi achiziționate la prețul de 140 lei. La intrarea în festival, biletele vor costa 168 lei. Copiii cu vârsta de până la 9 ani se bucură de intrare liberă la festival, însoțiți de adulți.

Balkanik Festival – Home of World Music #12 este organizat de Asociația Culturală Metropolis, fueled by OSCAR Downstream; proiect co-finanțat de Administraţia Fondului Cultural Naţional;*; sponsorizat de BRD Groupe Société Générale, cu sprijinul Uniunii Armenilor din România, al Centrului Cultural Armean din București, al Queen’s Nata de Coco & Queen’s Aloe Vera, European Food Safety Authority, Pop Cola, Vitamin Aqua. Partener tehnic: Epson România. Parteneri de ospitalitate: Hotel Caro, Hotel Minerva. Partener de cercetare: Cult Market Research.

Parteneri media: Radio Guerrilla, Pro TV, Cărturești, AGERPRES, Aici a stat, Scena9, Bookhub, Happ, Infomusic, CriticEyez, Nine O’Clock, Observator Cultural, CVLTARTES, Clivaj,, Romania Journal, Utopia Balcanică, Zile și Nopți, subversiv, Like5.ro, Radiografia culturală, Munteanu Recomandă.

* „Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.”