Asta înseamnă că zăpada a devenit instabilă și se poate desprinde ușor. Temperaturile mai ridicate și soarele slăbesc stratul de zăpadă, care poate fi dizlocat ușor, chiar de un schior sau de un turist, la pas.

Sunt riscuri și la altitudini mai mici de 1800 de metri - nivelul 3 din 5. Acolo, pericolul apare mai ales pe pante.

Salvamontiștii recomandă evitarea traseelor expuse, zonele abrupte sau neamenajate.

Cei care practică schiul sau merg în afara pârtiilor trebuie să aibă echipament special de avalanșă și să știe cum să evalueze riscul.

La Vârful Omu, stratul de zăpadă a depășit 2 metri. Iar în jurul cabanei, vântul a sculptat zăpada și a format troiene de peste 4 metri.