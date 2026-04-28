Datele de urmărire arată că nava Mubaraz, care la începutul lunii martie a încărcat gaze lichefiate de la instalaţia Das Island a companiei Abu Dhabi National Oil din Emiratele Arabe Unite, apare acum în vârful sudic al Indiei. Conform acestor date, nava Mubaraz a staţionat în Golful Persic, dar a încetat să mai trimită semnale în jurul datei de 31 martie, după care a reapărut la est de India pe 27 aprilie.

Piaţa globală a energiei este cu ochii pe traficul navelor prin Strâmtoarea Ormuz, care a scăzut aproape la zero în ultimele două luni, deoarece Iranul şi SUA au impus blocade rivale. Închiderea acestei căi navigabile, prin care trece aproximativ o cincime din livrările mondiale de gaze lichefiate, a dus la o creştere dramatică a preţurilor.

Unde va ajunge

Potrivit Bloomberg, este ceva obişnuit ca navele să oprească transponderele atunci când trec prin Strâmtoarea Ormuz pentru a masca detectarea, iar pe de altă parte datele navelor pot fi bruiate sau actualizate.

În prezent, Mubaraz semnalează că destinaţia sa este un terminal din China.

Până în prezent, nu a fost confirmată trecerea vreunei nave cu gaze lichefiate prin Strâmtoarea Ormuz. Mai multe nave care transportau gaze lichefiate din Qatar s-au apropiat de strâmtoare, dar s-au întors din cauza tensiunilor persistente dintre SUA şi Iran.