La începutul săptămânii, legătura armonioasă dintre Venus și Pluton favorizează schimbările pozitive în plan financiar. Modul precis de a pune problema și puterea de convingere facilitează obținerea sprijinului material și deschiderea unor noi drumuri la locul de muncă.

Ziua de 1 mai este marcată de Luna Plină în Scorpion, moment în care ies la iveală rezultatele planurilor începute în urmă cu jumătate de an, la Luna Nouă din 20 noiembrie 2025. Acest fenomen face lumină în privința datoriilor, a bugetelor comune sau a banilor deținuți într-un parteneriat. Tot pe 1 mai, susținerea dintre Venus și Saturn aduce siguranța necesară pentru semnarea unor înțelegeri și contracte durabile.

Din 2 mai, tranzitul lui Mercur în Taur aduce o schimbare a modului de a analiza situațiile. Abordarea devine pragmatică, orientată exclusiv spre rezultate materiale palpabile. Discuțiile se poartă calm și la obiect, oferind inițiativelor o fundație solidă pentru a se concretiza.

Patru zodii cu oportunități financiare și în carieră până pe 3 mai 2026

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Nativii Gemeni se bucură din plin de prezența lui Venus în propriul semn. Legătura armonioasă dintre micul benefic și Pluton, la începutul săptămânii, le dă un farmec aparte. Acest magnetism îi ajută să obțină mai ușor bani sau sprijin din partea unor persoane influente.

Spre finalul săptămânii, susținerea lui Saturn le aduce aprecieri pentru munca în echipă.

Pe 1 mai, Luna Plină în Scorpion marchează momentul în care culeg roadele la serviciu. Astfel, fie încheie o perioadă obositoare la locul de muncă, fie primesc un rol nou drept răsplată pentru tot ce au făcut până acum.

În plus, intrarea lui Mercur în Taur, pe 2 mai, îi ajută să își facă ordine în administrarea banilor. Este o perioadă favorabilă pentru planuri pe care să le scoată la lumină abia când Mercur, guvernatorul lor, va intra în zodia Gemeni.

Săgetător / Ascendent în Săgetător

Pentru nativii Săgetător, săptămâna aduce un moment de introspecție și organizare strategică.

Luna Plină în Scorpion din 1 mai activează sectorul introspecției, frământărilor interioare și trecutului. Fenomenul astrologic îi determină să-și analizeze parcursul profesional, să elimine sarcinile care îi epuizează și să planifice viitoarele acțiuni. Pe de altă parte, influența lui Mercur care intră în Taur pe 2 mai le transformă radical modul de lucru. Gândirea devine practică în rutina și sarcinile zilnice, facilitând o organizare riguroasă. De asemenea, Săgetătorii preferă să își construiască o strategie și să aștepte momentul optim pentru a o implementa.

Capricorn / Ascendent în Capricorn

Nativii Capricorn traversează o etapă de clarificări majore în privința inițiativelor de grup.

Luna Plină în Scorpion din 1 mai dinamizează sectorul proiectelor și colaborărilor pe termen lung. Capricornii vor analiza alianțele din care fac parte și decid să întrerupă implicarea în asocierile care nu le mai aduc rezultate. În paralel, aspectul de susținere dintre Venus și Pluton îi ajută să negocieze eficient. Știu exact cum să își valorifice abilitățile pentru a atrage susținere financiară pentru o idee personală. În plus, din 2 mai, Mercur în Taur le consolidează gândirea pragmatică, ajutându-i să ia cele mai bune decizii pentru a-și valorifica talentele.

Vărsător / Ascendent în Vărsător

Pentru Vărsători, sfera profesională este intens activată, odată cu formarea Lunii Pline în Scorpion, din 1 mai, nativii traversând o etapă de validare și progres, având ocazia să-și materializeze niște obiective. De asemenea, pot surveni modificări de statut sau pot obține o recunoaștere mult așteptată.

Pe de altă parte, aspectul de susținere dintre Venus și Pluton aflat în semnul lor le poate deschide calea către surse noi de venituri dacă își valorifică abilitățile și creativitatea.

Intrarea lui Mercur în Taur, din 2 mai, îi determină să adopte o abordare rațională în administrarea patrimoniului sau a unor bani care pot proveni de la familie.