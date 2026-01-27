Un sistem complet de ghidaj, construit cu inteligența artificială – acesta este cel mai nou ajutor în medicina dentară.

Practic, medicul este ghidat 100% la fiecare pas pe care îl face în cavitatea orală.

Sistemul AI ghidează medicul pas cu pas

Medicul îi planifică virtual și îi arată pacientului. După această planificare, va fi determinată poziția implanturilor dentare.

În prezent, acestea sunt puse în aplicare cu ajutorul unui sistem de navigație conceput cu inteligența artificială. Acesta „controlează” – s-ar putea spune – medicul chirurg.

Dr. Anca Rusu, medic chirurgie dento-alveolară: „Pentru a ne folosi de această tehnologie, avem nevoie de computer tomograf, avem nevoie de scanarea intraorală, acestea se suprapun. Obținem un fel de ținte care sunt urmărite de camera stereoscopică a aparatului, fiind, de fapt, asistați în timp real când inserăm implanturile. Acest sistem are o cameră stereoscopică, care detectează viitoarea poziție a implanturilor planificate, acționează ca un GPS, ajutându-ne să inserăm implanturile. Ca și cum ne uităm la o țintă mobilă și facem o corelație cu ceea ce este în cavitatea orală a pacientului.”

În timpul intervenției chirurgicale, medicul poate vedea pe ecran chiar oasele pacientului.

Dispozitivul arată osul pacientului în timp real

Dr. Bogdan Moaleș, medic stomatolog protetică computerizată: „Vedem imaginea osului, ceea ce nu vedem cu ochiul liber, pentru că este înconjurat de țesuturi. Acest dispozitiv ne ajută să vedem osul în timp real, ca și cum am vedea o radiografie în timp real. Ai și o alertă sonoră, care ne atenționează dacă ne abatem de la calea prestabilită.”

Dr. Anca Rusu, medic chirurgie dento-alveolară: „Aceste noi aparate cu inteligența artificială, care ne ghidează 3D în inserarea implanturilor, reprezintă o metodă revoluționară față de metoda clasică de inserare a implanturilor, când avem doar planificările anatomice și planificarea făcută pe un simplu tomograf.”

În felul acesta, în etapa chirurgicală nu pot apărea erori.

