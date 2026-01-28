Într-un document transmis autorităţilor de reglementare, Pinterest a precizat că restructurarea va fi finalizată până la sfârşitul trimestrului al treilea, la finalul lui septembrie. Acţiunile Pinterest au scăzut cu peste 9%.

Compania a spus că “realocă resurse” către echipe orientate pe AI şi că prioritatea o reprezintă “produsele şi capabilităţile bazate pe AI”. De asemenea, îşi remodelează strategia de vânzări şi marketing. Pinterest se aşteaptă la costuri de restructurare înainte de taxe cuprinse între 35 şi 45 milioane de dolari.

Pinterest avea peste 4.500 de angajaţi la nivel global în aprilie anul trecut, potrivit celui mai recent raport anual.

Platforma a încercat să integreze AI în toate funcţionalităţile sale, pentru a oferi utilizatorilor conţinut mai personalizat şi relevant. În octombrie, compania a lansat instrumentul de cumpărături “Pinterest Assistant”.

Mai multă publicitate pe Pinterest

În paralel, Pinterest a introdus mai multe instrumente automate de publicitate, într-un context de competiţie tot mai puternică din partea TikTok şi a platformelor Meta, Facebook şi Instagram.

„Investiţiile noastre în AI şi inovaţie de produs dau rezultate. Am devenit un lider în căutarea vizuală şi am transformat platforma într-un asistent de cumpărături bazat pe AI pentru 600 de milioane de utilizatori”, declara CEO-ul Pinterest, Bill Ready, în noiembrie.

În anul 2025, Pinterest avea în România peste 2,83 de milioane de utilizatori.

Pinterest nu este singura companie care reduce personalul în timp ce investeşte în AI. În SUA, anul trecut au fost atribuite AI-ului aproape 55.000 de concedieri, potrivit firmei Challenger, Gray & Christmas.

Unii experţi se întreabă totuşi dacă tehnologia este cu adevărat cauza acestor reduceri de personal, sugerând că anumite companii ar putea practica “AI-washing”, folosind AI-ul ca justificare pentru tăieri de costuri sau alte dificultăţi interne.



