Povestea incredibilă a bombei nucleare care a fost pierdută de americani acum 65 de ani, când simulau un atac asupra Rusiei

Cel mai probabil, bomba este ascunsă la o adâncime cuprinsă între 13 și 55 de metri sub ocean și nisip, îngropată în fundul mării.

La 5 februarie 1958, două avioane cu reacție ale Forțelor Aeriene SUA s-au ciocnit în aer în timpul unei misiuni de antrenament.

Bombardierul strategic B-47 transporta o bombă termonucleară Mark 15.

Timp de mai bine de două luni, scafandrii Forțelor Aeriene și ai Marinei au cercetat o zonă de 24 de mile pătrate din Wassaw Sound, un golf al Oceanului Atlantic din apropierea orașului Savannah.

Nu au găsit niciodată bomba nucleară.

Patruzeci de ani mai târziu, un ofițer pensionat al Forțelor Aeriene, care își amintea de poveștile din ziare despre bomba pierdută din copilărie, a început să o caute.

"Este această moștenire a Războiului Rece", a declarat Stephen Schwartz, autorul cărții "Atomic Audit: The Costs and Consequences of US Nuclear Weapons Since 1940", potrivit Business Insider.

Dar unii experți spun că, chiar dacă cineva găsește bomba, ar fi mai bine să o lase îngropată.

La momentul coliziunii, era "o practică obișnuită" ca piloții Forțelor Aeriene în misiuni de antrenament să aibă bombe la bord, potrivit unui raport din 2001 despre accidentul de la Tybee.

Scopul misiunii de antrenament era de a simula un atac nuclear asupra Uniunii Sovietice. Ei au exersat zborul deasupra diferitelor orașe și localități din SUA pentru a vedea dacă fasciculul electronic își va atinge ținta.

Maiorul Howard Richardson, care pilota un B-47 ce transporta arma, și-a îndeplinit misiunea. Între timp, un alt pilot, locotenentul Clarence Stewart, se afla în propria sa misiune de antrenament pe un F-86 pentru a intercepta avioanele.

Dar radarul lui Stewart nu a detectat că erau două B-47, iar el și Richardson s-au ciocnit.

Toată lumea a supraviețuit prăbușirii. Stewart s-a catapultat și a suferit degerături. Richardson și-a dat seama că nu putea ateriza cu avionul său avariat pe pista în construcție a bazei Air Force, din cauza greutății armei.

S-a îndreptat spre ocean, a aruncat bomba nucleară de la aproximativ 7.200 de picioare și a aterizat B-47 în siguranță.

Echipajul avionului nu a văzut nicio explozie după aceea, potrivit raportului din 2001. Dar în 2008, Richardson a scris într-un articol din Savannah Morning News că este posibil ca el și pasagerii să nu fi văzut bomba explodând, pentru că a întors avionul.

În 2004, Richardson a declarat pentru CBS News că regretă că a aruncat bomba, din cauza tuturor problemelor pe care le-a provocat.

"Ceea ce ar trebui să rămână în memoria mea este că am aterizat avionul în siguranță", a spus el. "Cred că pentru această bombă voi fi ținut minte".

Timp de câteva săptămâni după coliziune, aproximativ 100 de scafandri ai Marinei au căutat bomba cu ajutorul unui sonar portabil. Baloane și nave au cercetat coasta și mlaștinile, a relatat la vremea respectivă Atlanta Constitution.

La 16 aprilie 1958, armata a decis că bomba a fost "pierdută iremediabil". La acea vreme, Forțele Aeriene au declarat că arma nu era complet asamblată și că "nu exista niciun pericol de explozie sau de radioactivitate", a relatat Atlanta Constitution.

Pe atunci, tehnologia nu progresase, pentru a sigila armele nucleare. În schimb, plutoniul era separat de carcasa bombei și de explozibilii care au provocat implozia, a declarat Schwartz.

Arma era "completă" doar atunci când capsula sau miezul de plutoniu se afla înăuntru.

"Doar atunci când era completă putea fi armată și declanșată și realiza o reacție nucleară în lanț", a spus Schwartz.

Guvernul și armata SUA au declarat în repetate rânduri că arma de la Tybee nu conținea o capsulă de plutoniu atunci când Richardson a aruncat-o. O chitanță pentru bombă pe care Richardson a semnat-o la momentul respectiv spunea că nu ar fi permis introducerea unei "capsule active" în armă.

O scrisoare din 1966, declasificată în 1994, a complicat situația.

Aceasta se referea la mărturia secretarului adjunct al apărării de la acea vreme, Jack Howard, în fața unei comisii a Congresului, în care se spunea că bomba de la Tybee este o armă nucleară completă, inclusiv cu plutoniu. În 2001, un purtător de cuvânt al armatei a declarat pentru The Atlantic că a vorbit recent cu Howard și "a fost de acord că memoriul său a fost o eroare".

În anul 2000, Derek Duke, ofițer în retragere al Forțelor Aeriene, l-a contactat pe atunci pe republicanul Jack Kingston din Georgia în legătură cu bomba dispărută și cu memoriul lui Howard, potrivit CBS News. La îndemnul congresmanului, Forțele Aeriene au analizat avantajele și dezavantajele încercării de a localiza și de a îndepărta arma - față de a o abandona.

Raportul din 2001 a sugerat că costurile de recuperare ar începe de la 5 milioane de dolari și că există "o posibilitate foarte scăzută de a localiza cu succes bomba".

Erau puține șanse ca aceasta să explodeze spontan, nu conținea plutoniu, iar cel mai mare risc pentru mediu era contaminarea cu metale grele pe măsură ce bomba se coroda, concluziona raportul.

Dar exista o șansă ca aceasta să explodeze în timpul recuperării, iar experții ar fi trebuit să îndepărteze și să elimine mai întâi uraniul.

"Întreaga perspectivă a Forțelor Aeriene este că pur și simplu nu merită", a spus Schwartz. "Încercarea de a o muta ar putea crea probleme mai mari decât dacă o lăsăm acolo unde este."

Raportul din 2001 al Forțelor Aeriene a estimat că bomba pierdută de 7.600 de kilograme avea 400 de kilograme de explozibil convențional.

Cu toate acestea, Duke și-a asumat sarcina de a găsi arma. În 2004, a crezut că a găsit-o. Echipamentul său a detectat valori neobișnuit de ridicate ale radiațiilor.

Forțele Aeriene au investigat, dar au raportat că radiațiile proveneau de la mineralele naturale din Wassaw Sound.

Peste un deceniu mai târziu, în 2015, un alt cetățean a descoperit unde sonare ciudate. Echipa de sprijin în caz de urgență nucleară a oferit consultanță în cadrul operațiunii Sleeping Dog, când scafandrii militari au căutat din nou bomba de aproape 4,5 metri lungime, dar nu au reușit să o găsească.

Departamentul Energiei a trimis experți în domeniu pentru a examina ceea ce au găsit căutătorii civili în 2015, a declarat Shayela Hassan, director adjunct al Biroului de comunicare din cadrul Administrației Naționale pentru Securitate Nucleară, într-o declarație trimisă prin e-mail către Insider.

"Evaluarea DOE a materialului prezentat în 2015 a fost că în urma căutării nu au existat dovezi care să susțină descoperirea armei pierdute", se arată în declarație.

Sursa: Business Insider Etichete: , , , Dată publicare: 17-09-2023 12:44