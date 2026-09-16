Povestea bunicii care și-a făcut primul pașaport la 91 de ani. După 5 ani, se pregătește să ajungă pe al șaptelea continent

Stiri Diverse
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Bunica nepot calatorii
Instagram / @grandmajoysroadtrip

O călătorie neașteptată într-un parc național din SUA a schimbat viața unei americance de 96 de ani și a nepotului ei. Au ajuns să călătorească împreună în jurul lumii.

autor
Aura Trif

Joy și nepotul ei, Brad, au povestit pentru The Telegraph despre aventurile care i-au purtat împreună prin parcurile naționale ale Statelor Unite și, ulterior, în jurul lumii. Cei doi au acordat interviul în timp ce se aflau într-o mașină care se deplasa pe o porțiune prăfuită de șosea din Kansas.

Faptul că cei doi au găsit timp și energie pentru interviu este remarcabil. Se aflau la finalul unui turneu de promovare a unei cărți care a durat 45 de zile și în timpul căruia au parcurs aproximativ 18.000 de mile, adică aproape 29.000 de ee aceea. Brad își promovează noua carte, „Grandma Joy and Me: A Journey of Healing, One National Park at a Time”. Și mai remarcabil este faptul că Joy are 96 de ani.

Văduvă din orășelul Duncan Falls, Ohio, care avea 898 de locuitori la recensământul din 2020, Joy nu văzuse niciodată un munte și nici nu călătorise în afara Statelor Unite atunci când soțul ei, Bob, a murit în 1994.

„Plănuiam să călătoresc împreună cu bunicul meu, dar el a murit la doar câteva luni după ce s-a pensionat”, povestește Brad.

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Au urmat două decenii în care amândoi au trecut prin alte tragedii. Joy și-a pierdut un fiu din cauza cancerului în 2004, iar un alt fiu a murit în urma unei supradoze în anul următor. În aceeași perioadă, Brad a fost diagnosticat cu depresie severă în timpul facultății de medicină veterinară.

„M-am luptat cu gândurile suicidare în cea mai mare parte a timpului petrecut acolo”, spune el. „Am ajuns într-o vineri dimineața, la sfârșitul lui septembrie 2015, și am aflat că un student din anul al doilea de la facultatea de medicină veterinară își luase viața. A fost un moment în care a trebuit să mă ee ace cu ee aceea.”

„Este un mod foarte neobișnuit de a ieși dintr-o criză de sănătate mintală – să iei o femeie de 85 de ani la camping. Dar ee ace îmi lipsea în viață era natura și legătura cu bunica mea.”

Unde au călătorit prima dată

Pentru că Joy nu văzuse niciodată un munte, prima lor călătorie a fost în Great Smoky Mountains, la granița dintre statele Tennessee și Carolina de Nord. A fost o excursie de weekend și, totodată, prima noapte din viața ei petrecută într-un cort.

Brad bănuia însă că bunicii sale îi va plăcea aventura.

„Când eram mic, ea era bunica aceea căreia nu îi era teamă să-și dea jos pantofii, să intre în pârâu cu mine și să prindă tot felul de vietăți”, își amintește el.

Și a avut dreptate. Joy a acceptat întreaga experiență fără probleme. Călătoria în Great Smoky Mountains s-a transformat rapid într-un obiectiv mult mai ambițios: să viziteze toate parcurile naționale din Statele Unite.

Contul lor de Instagram, @grandmajoysroadtrip, a strâns peste 115.000 de urmăritori. Pe lângă aventurile celor doi, pagina include și sfaturile lui Joy despre întâlniri și relații, precum și aparițiile sale televizate.

De-a lungul călătoriilor, Joy a încercat rafting pe ape repezi, caiac și chiar s-a rostogolit pe dune uriașe de nisip din Colorado.

Până la vârsta de 91 de ani, vizitase 62 dintre cele 63 de parcuri naționale ale Statelor Unite, printre care Yellowstone, Yosemite și Grand Canyon.

Ultimul parc se afla în Samoa Americană, la mii de kilometri distanță, în Pacificul de Sud. Pentru a ajunge acolo, Joy a avut nevoie, pentru prima dată în viață, de pașaport.

În ciuda tuturor problemelor administrative, Samoa Americană avea să devină locul preferat al lui Joy din întreaga lume.

„Te simți pur și simplu confortabil, pentru că toată lumea este atât de prietenoasă”, spune ea. „Nu au prea multe, dar împart cu tine ceea ce au. Au grijă și de bătrânii lor. Nu există aziluri de bătrâni. Îi primesc în casele lor și îi îngrijesc, iar atunci când mor, îi înmormântează în curtea din fața casei, pentru ca într-un fel să continue să aibă grijă de ei.”

După această călătorie, urmăritorii lui Joy de pe Instagram au început să-i sugereze să meargă și mai departe. Au urmat călătorii în Kenya, Insulele Galápagos și Antarctica.

Pentru o femeie de 96 de ani, călătoriile pe distanțe lungi nu sunt însă lipsite de dificultăți. Joy a avut în trecut probleme cu formarea cheagurilor de sânge, astfel că, atunci când călătorește cu avionul, medicul i-a spus să se ridice și să meargă pe culoar o dată pe oră.

Și Brad a fost nevoit să-și schimbe ritmul. „A trebuit să mă adaptez și să merg mai încet. Dar bunica m-a învățat că există multă frumusețe în lucrurile mărunte, în detaliile pe lângă care treceam în viteză”, a spus el.

Joy are însă și o armă secretă atunci când conversațiile profunde ale lui Brad – este, până la urmă, un milenial – devin prea mult pentru ea: își închide aparatele auditive.

Ce urmează pentru cei doi aventurieri

Nimic din toate acestea nu i-a făcut însă să renunțe la călătorii. La sfârșitul lunii septembrie, cei doi vor zbura în Thailanda și Australia împreună cu Road Scholar, o organizație non-profit specializată în călătorii educaționale. Astfel, vor putea spune că au ajuns pe toate cele șapte continente.

În octombrie, se vor întoarce în Africa de Sud pentru a conduce o misiune de conservare a rinocerilor în Rooiberg. Brad își va folosi experiența de medic veterinar, iar Joy ar putea repeta gestul pe care l-a făcut într-o călătorie anterioară.

„După ce le îndepărtau cornul rinocerilor și înainte ca aceștia să se trezească, ea venea cu ulei pentru copite care conținea și anestezic și îl aplica pe partea rămasă a cornului. Zona este puțin sensibilă la frecare”, povestește Brad. „Apoi îi atingea ușor pe bot și le spunea: «Dumnezeu te iubește... du-te și bucură-te de viață».”

Este un sfat pe care Joy pare să-l urmeze ea însăși.

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Sursa: The Telegraph

Etichete: bunica, nepot, calatorii, vacante, SUA,

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