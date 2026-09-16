Povestea bunicii care și-a făcut primul pașaport la 91 de ani. După 5 ani, se pregătește să ajungă pe al șaptelea continent

Joy și nepotul ei, Brad, au povestit pentru The Telegraph despre aventurile care i-au purtat împreună prin parcurile naționale ale Statelor Unite și, ulterior, în jurul lumii. Cei doi au acordat interviul în timp ce se aflau într-o mașină care se deplasa pe o porțiune prăfuită de șosea din Kansas.

Faptul că cei doi au găsit timp și energie pentru interviu este remarcabil. Se aflau la finalul unui turneu de promovare a unei cărți care a durat 45 de zile și în timpul căruia au parcurs aproximativ 18.000 de mile, adică aproape 29.000 de ee aceea. Brad își promovează noua carte, „Grandma Joy and Me: A Journey of Healing, One National Park at a Time”. Și mai remarcabil este faptul că Joy are 96 de ani.

Văduvă din orășelul Duncan Falls, Ohio, care avea 898 de locuitori la recensământul din 2020, Joy nu văzuse niciodată un munte și nici nu călătorise în afara Statelor Unite atunci când soțul ei, Bob, a murit în 1994.

„Plănuiam să călătoresc împreună cu bunicul meu, dar el a murit la doar câteva luni după ce s-a pensionat”, povestește Brad.

Au urmat două decenii în care amândoi au trecut prin alte tragedii. Joy și-a pierdut un fiu din cauza cancerului în 2004, iar un alt fiu a murit în urma unei supradoze în anul următor. În aceeași perioadă, Brad a fost diagnosticat cu depresie severă în timpul facultății de medicină veterinară.

„M-am luptat cu gândurile suicidare în cea mai mare parte a timpului petrecut acolo”, spune el. „Am ajuns într-o vineri dimineața, la sfârșitul lui septembrie 2015, și am aflat că un student din anul al doilea de la facultatea de medicină veterinară își luase viața. A fost un moment în care a trebuit să mă ee ace cu ee aceea.”

„Este un mod foarte neobișnuit de a ieși dintr-o criză de sănătate mintală – să iei o femeie de 85 de ani la camping. Dar ee ace îmi lipsea în viață era natura și legătura cu bunica mea.”

Unde au călătorit prima dată

Pentru că Joy nu văzuse niciodată un munte, prima lor călătorie a fost în Great Smoky Mountains, la granița dintre statele Tennessee și Carolina de Nord. A fost o excursie de weekend și, totodată, prima noapte din viața ei petrecută într-un cort.

Brad bănuia însă că bunicii sale îi va plăcea aventura.

„Când eram mic, ea era bunica aceea căreia nu îi era teamă să-și dea jos pantofii, să intre în pârâu cu mine și să prindă tot felul de vietăți”, își amintește el.

Și a avut dreptate. Joy a acceptat întreaga experiență fără probleme. Călătoria în Great Smoky Mountains s-a transformat rapid într-un obiectiv mult mai ambițios: să viziteze toate parcurile naționale din Statele Unite.

Contul lor de Instagram, @grandmajoysroadtrip, a strâns peste 115.000 de urmăritori. Pe lângă aventurile celor doi, pagina include și sfaturile lui Joy despre întâlniri și relații, precum și aparițiile sale televizate.