Cluburile și terasele au fost pline vineri noapte de oameni care s-au relaxat după o săptămână plină de muncă.

Deși vineri noapte au fost 16 grade Celsius și a plouat, străzile din Centrul Vechi s-au umplut de oameni puși pe distracție.

Băieți: „Să luăm toate cluburile la rând, trebuie și distracție după atâta muncă”.

Fată: „Am venit pentru admitere, dar normal că am venit și în centru. E minunat, e vibe”.

Terasele au fost pline. Când a început ploaia, distracția s-a mutat în cluburi.

Femeie: „E perfect aici, ne distrăm de minune, nu contează ce e afară dacă vremea e bună, sau nu e bună, plouă nu plouă aici nu plouă”.

Petrecerile au continuat până spre dimineață.