Bon Jovi și-a întrerupt concertul de la Madison Square Garden după doar 90 de minute. Mesajul transmis fanilor | VIDEO

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Getty

Starul rock Jon Bon Jovi a încheiat brusc, joi seară, înainte de final, concertul susţinut la Madison Square Garden, spunându-le spectatorilor că trebuie „să ia o pauză”, relatează News.ro.

autor
Lorena Mihăilă

„Nu aruncaţi biletele... O să găsesc o modalitate de a reprograma concertul”, poate fi auzit solistul trupei Bon Jovi spunând în înregistrări distribuite pe reţelele sociale. „Trebuie să mă opresc pentru o seară.”

Artistul a întrerupt spectacolul după aproximativ 90 de minute de la începerea acestuia, din cauza unei infecţii sinusale, a confirmat un purtător de cuvânt al formaţiei pentru ABC News.

„Jon Bon Jovi le-a spus fanilor de pe scenă că se luptă cu o infecţie sinusală, ceea ce a dus la încheierea prematură a concertului”, a precizat reprezentantul trupei într-un comunicat.

Trupa susţinea cel de-al optulea din cele nouă concerte programate la Madison Square Garden, în cadrul turneului Forever Tour, lansat pe 7 iulie.

Bon Jovi are în continuare programat un concert duminică la Madison Square Garden. Ulterior, formaţia urmează să încheie turneul cu cinci spectacole în Regatul Unit, în august şi septembrie.

Forever Tour marchează prima revenire a lui Jon Bon Jovi în turnee după operaţia la corzile vocale suferită în 2022.

Cântăreţul a vorbit despre accidentarea vocală şi recuperarea sa în documentarul din 2024 „Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story”, o serie documentară în patru părţi dedicată formaţiei.

„Una dintre corzile mele vocale era literalmente atrofiată”, a spus el în documentarul difuzat de Hulu. „Corzile vocale ar trebui să fie paralele sau, să presupunem, fiecare cam de grosimea unui deget mare. Una dintre ale mele avea grosimea unui deget mare, iar cealaltă grosimea unui deget mic. Aşa că cea puternică o împingea la o parte pe cea slabă şi nu mai puteam cânta bine.”, a explicat artistul.

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Sursa: News.ro

Etichete: bon jovi, concert,

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