Bon Jovi și-a întrerupt concertul de la Madison Square Garden după doar 90 de minute. Mesajul transmis fanilor | VIDEO

„Nu aruncaţi biletele... O să găsesc o modalitate de a reprograma concertul”, poate fi auzit solistul trupei Bon Jovi spunând în înregistrări distribuite pe reţelele sociale. „Trebuie să mă opresc pentru o seară.”

Artistul a întrerupt spectacolul după aproximativ 90 de minute de la începerea acestuia, din cauza unei infecţii sinusale, a confirmat un purtător de cuvânt al formaţiei pentru ABC News.

„Jon Bon Jovi le-a spus fanilor de pe scenă că se luptă cu o infecţie sinusală, ceea ce a dus la încheierea prematură a concertului”, a precizat reprezentantul trupei într-un comunicat.