Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că ar putea apărea probleme în alimentarea cu carburanți, în vestul României. Se întâmplă acest lucru pentru că o mare parte din țițeiul importat din Kazahstan ajunge prin Marea Neagră la terminalele din Constanța. Ulterior, produsele petroliere sunt transportate pe calea ferată. Însă, lucrările de reparații și traficul din sezonul estival au dus la întârzieri.

În vestul țării, benzina s-a scumpit cu 50 de bani în câteva zile și a depășit pragul psihologic de 9 lei. Deocamdată nu sunt probleme cu aprovizionarea, însă unii șoferi spun că fac mai puține drumuri.

Șofer: „Ieri am alimentat, cred că cu vreo 20 de bani a crescut din nou”.

Reporter: „Cu cât ați alimentat ultima dată?”

Șofer: „Cu 8.70, cam așa. Acum a depășit 9”.

Combustibilul ajunge în Vestul țării de la depozitele Oil Terminal din Constanța, însă la mare sunt doar două linii de încărcare disponibile, iar trenurile ies cu dificultate din terminal din cauza lucrărilor de reparații care se fac în zona Constanța–Fetești.

În plus, pe relația Brașov–Comarnic se circulă pe un singur fir, ceea ce reduce capacitatea de transport și poate genera întârzieri în livrarea produselor petroliere către depozitele din interiorul țării.

În medie, patru trenuri de marfă pleacă zilnic din Constanța spre diferite orașe ale țării.

Corespondent Știrile ProTV: „Astfel de trenuri cu produse petroliere parcurg distanțe de peste 700 de kilometri pentru a ajunge în vestul României. Un singur transport poate însemna aproximativ 2.000 de tone de combustibil, în condițiile în care un vagon cisternă poate avea o capacitate de circa 57 de tone. În mod normal, aceste garnituri circulă cu viteze de aproximativ 30–40 de kilometri pe oră, însă restricțiile de pe traseu prelungesc semnificativ timpul de transport. Astfel, o cursă care ar trebui să dureze aproximativ trei zile poate ajunge la destinație în 5”.

În acest timp, autoritățile spun că urmăresc cu atenție evoluția prețurilor.

Irineu Darău, ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: „Legat de creșterea prețurilor sau scăderea lor întotdeauna există o întârziere de două-trei, patru săptămâni. Guvernul, așa cum a făcut-o și acum cinci luni, observă ceea ce se întâmplă și va trebui să ne punem problema față de măsurile pe care le putem lua. Din păcate, acum se pot lua hotărârile doar în Parlament”.

Pe piețele internaționale, petrolul Brent a coborât sub 98 de dolari pe baril, după ce temerile privind o blocadă în Marea Roșie s-au mai domolit. Totuși, cotația rămâne la un nivel ridicat, iar orice nouă perturbare în aprovizionare poate să pună presiune asupra prețurilor.

Claudia Cazacu, specialistă în piețe financiare: „Dacă lucrurile se prelungesc dincolo de o săptămână sau două o să începem să resimțim aceste aspecte ori prin preț, ori prin cantități - iar dacă lucrurile se prelungesc mai mult de o lună cred că restricțiile pot fi puse pe masă”.

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Energiei, în depozitele din România sunt stocuri de aproximativ două milioane de tone de țiței și produse petroliere rafinate. Aceste rezerve ar putea asigura consumul pentru aproximativ 90 de zile, în cazul unei situații de criză.