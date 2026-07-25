Intrarea Nodului Nord în Vărsător, pe 27 iulie, marchează începutul unui ciclu de aproximativ 18 luni, iar Luna Plină din 29 iulie aduce revelații, încheieri și decizii importante.

Pentru unii nativi este momentul unor schimbări în carieră, pentru alții în relații, familie sau plan financiar. Află ce au pregătit astrele pentru zodia ta în această săptămână.

Horoscop Berbec săptămâna 27 iulie – 2 august 2026

Săptămâna debutează cu multă energie, idei ingenioase și o comunicare excelentă pentru nativii Berbec. Totuși, trebuie să fie prudenți în relațiile de prietenie și în proiectele pe termen lung, unde impulsivitatea le poate aduce conflicte sau schimbări neașteptate.

Evenimentul important al săptămânii este intrarea Nodului Nord (Destinul) în Vărsător pe 27 iulie, care activează axa Leu-Vărsător. Pentru Berbeci, acest tranzit aduce o lecție pentru următoarele 18 luni când sunt îndemnați să pună pe plan secund dorința de a ieși mereu în evidență și să își îndrepte energia către munca în echipă și proiectele de grup.

Pe 28 iulie, eforturile le sunt recunoscute profesional, iar atmosfera la locul de muncă este una extrem de plăcută.

Ziua de 29 iulie este marcată de Luna Plină în Vărsător. Deși au parte de șanse profesionale, nerăbdarea poate aduce mici conflicte cu colegii. Totodată, acest fenomen astral le aduce o clarificare în privința anturajului. Berbecii pot încheia o etapă socială: fie se retrag dintr-un grup de prieteni cu care nu mai rezonează, fie finalizează un proiect de echipă important.

Duminică, intuiția îi ghidează perfect, favorizând discuțiile reconfortante în intimitatea familiei.

Horoscop Taur săptămâna 27 iulie – 2 august 2026

Săptămâna debutează cu evenimente importante în plan familial pentru nativii Taur. Pe 27 iulie, pot avea idei financiare ingenioase legate de locuință sau pot primi un sprijin material neașteptat.

Evenimentul major al săptămânii este intrarea Nodului Nord (Destinul) în Vărsător pe 27 iulie, care activează axa Leu-Vărsător. Pentru Tauri, acest tranzit aduce o lecție pentru următoarele 18 luni: sunt îndemnați să își îndrepte energia către asumarea unor responsabilități noi, o nouă direcție profesională sau un rol de lider în carieră.

Pe 28 iulie, au o stare de spirit excelentă, ideală pentru planificarea unor călătorii sau discuții care aduc armonie sentimentală.

Ziua de 29 iulie vine cu o atmosferă plină de generozitate în familie, deși este indicată prudență la cheltuielile impulsive. Tot acum, Luna Plină în Vărsător aduce un punct de cotitură în plan profesional. Fenomenul astral declanșează o clarificare a statutului: Taurii pot decide să încheie un contract de muncă ce nu îi mai mulțumește, pot finaliza cu succes un proiect important sau pot obține o schimbare de funcție care le reconfigurează complet direcția de viitor.

La finalul săptămânii, astrele susțin inițiativele financiare îndrăznețe și discuțiile sincere cu prietenii.

Horoscop Gemeni săptămâna 27 iulie – 2 august 2026

Săptămâna debutează cu o agilitate mentală remarcabilă pentru nativii Gemeni. Nativii au inspirație și se exprimă cu originalitate, dar este recomandată evitarea conflictelor de idei care le pot schimba planurile.

Evenimentul important al săptămânii este intrarea Nodului Nord (Destinul) în Vărsător pe 27 iulie, care activează axa cunoașterii, învățării și filosofiei de viață. Pentru Gemeni, acest tranzit aduce o lecție pentru următoarele 18 luni. Sunt îndemnați să își îndrepte energia către educația superioară, explorări sau călătorii care le lărgesc orizonturile.

Pe 28 iulie, contextul astral aduce liniște, apropiere de cei dragi și un sentiment profund de siguranță emoțională și materială în cadrul familiei.

Ziua de 29 iulie vine cu optimism și vești excelente. Este o zi norocoasă pentru negocieri, drumuri scurte sau discuții cu frații, deși atitudinea ușor impulsivă sau entuziasmul exagerat în exprimare pot genera nemulțumiri. În aceeași zi, sub influența Lunii Pline în Vărsător, Gemenii au parte de o revelație, care poate marca încheierea unei etape importante privind o chestiune birocratică sau o schimbare radicală a viziunii asupra vieții, aliniindu-se unor principii noi.

Horoscop Rac săptămâna 27 iulie – 2 august 2026

Săptămâna debutează cu oportunități financiare pentru nativii Rac. Intuiția le aduce idei ingenioase de a-și spori veniturile prin valorificarea unor abilități.

Evenimentul important al săptămânii este intrarea Nodului Nord (Destinul) în Vărsător pe 27 iulie, care activează axa resurselor. Pentru Raci, acest tranzit trasează o direcție nouă pentru următoarele 18 luni. Sunt îndemnați să își îndrepte energia către colaborare, investiții comune și acceptarea sprijinului venit din partea partenerului.

Pe 28 iulie, se bucură de armonie în relația de cuplu și în colaborări, comunicarea fiind favorabilă înțelegerilor profitabile.

Ziua de 29 iulie vine cu optimism și șanse importante de câștiguri. Este recomandată atenție la exprimare, deoarece unele nemulțumiri pot aduce reacții impulsive. Momentul culminant este marcat de Luna Plină în Vărsător, care aduce concluzii, încheieri sau culegerea roadelor unor demersuri începute în urmă cu jumătate de an. Racii pot încheia o etapă legată de un credit sau de banii deținuți în comun, reușind totodată să se elibereze de o povară financiară sau de anumite temeri legate de stabilitatea materială.

Horoscop Leu săptămâna 27 iulie – 2 august 2026

Săptămâna începe cu multă energie și vitalitate pentru nativii Leu în interacțiunile din grupuri, care le aduc idei inovatoare. Este totuși preferabil să evite atitudinea autoritară.

Evenimentul important al săptămânii este intrarea Nodului Nord (Destinul) în Vărsător pe 27 iulie, care activează axa relațiilor. Pentru Lei, acest tranzit aduce o lecție pentru următoarele 18 luni: sunt îndemnați să își îndrepte energia și atenția asupra relațiilor, parteneriatelor și muncii în echipă.

Pe 28 iulie, eforturile depuse la locul de muncă devin plăcute, putând atrage aprecieri și mici avantaje financiare care le sporesc sentimentul de siguranță.

Ziua de 29 iulie aduce o șansă extraordinară de afirmare personală, deși ar fi indicat să evite cheltuielile impulsive sub influența anturajului. Momentul culminant este Luna Plină în Vărsător. Leii pot încheia un capitol important în viața de cuplu sau într-un parteneriat profesional, redefinindu-și complet așteptările din colaborări sau asocieri.

Horoscop Fecioară săptămâna 27 iulie – 2 august 2026

Săptămâna începe cu o nevoie profundă de introspecție pentru nativii Fecioară. Intuiția le aduce idei neașteptate, foarte utile în plan profesional.

Evenimentul major al săptămânii este intrarea Nodului Nord (Destinul) în Vărsător pe 27 iulie, care activează axa muncii și a sănătății. Pentru Fecioare, acest tranzit trasează o direcție nouă pentru următoarele 18 luni. Nativii sunt îndemnați să își îndrepte energia către eficientizarea activității la locul de muncă, organizarea riguroasă a rutinei zilnice și adoptarea unui stil de viață mai echilibrat.

Pe 28 iulie, contextul astral le amplifică șarmul, aducând momente romantice și bucurii în viața sentimentală, care îi ajută să se relaxeze.

Pe 29 iulie dau dovadă de eficiență și claritate. Este însă necesară o atitudine diplomată față de superiori, unde dorința de afirmare poate stârni controverse. Momentul culminant al Lunii Pline în Vărsător declanșează o revelație legată de activitatea profesională. Fecioarele pot încheia o etapă de muncă stresantă, luând decizii clare pentru viitorul profesional.

Horoscop Balanță săptămâna 27 iulie – 2 august 2026

Săptămâna debutează cu o viață socială dinamică pentru nativii Balanță. Astfel, interacțiunile cu prietenii le deschid perspective inedite, deși este bine să evite orgoliile.

Evenimentul major al săptămânii este intrarea Nodului Nord (Destinul) în Vărsător pe 27 iulie, care activează axa iubirii și creativității. Pentru Balanțe, acest tranzit trasează o direcție nouă pentru următoarele 18 luni care sunt îndemnate să își îndrepte energia către descoperirea propriilor abilități, acordând mai mult timp romantismului și pasiunilor.

Pe 28 iulie, nativii găsesc liniște și armonie în cămin. Este o zi ideală pentru o reconectare cu familia, departe de agitația exterioară.

Ziua de 29 iulie aduce optimism și bucurii prin intermediul proiectelor pe care le au în desfășurare. Totuși, neliniștile interioare pot aduce tensiuni legate de anumite planuri de călătorie. Luna Plină în Vărsător, care se formează în aceeași zi, declanșează o revelație transformatoare în plan amoros. Balanțele pot trăi emoții profunde, clarificând statutul unei relații sentimentale sau luând o hotărâre importantă legată de un proiect creativ.

Horoscop Scorpion săptămâna 27 iulie – 2 august 2026

Săptămâna debutează cu o concentrare intensă pe carieră pentru nativii Scorpion. Astfel, ambițiile sunt susținute de idei ingenioase sau de un sprijin financiar neașteptat.

Evenimentul important al săptămânii este intrarea Nodului Nord (Destinul) în Vărsător pe 27 iulie, care activează axa familie-carieră. Pentru Scorpioni, acest tranzit aduce o lecție pentru următoarele 18 luni când sunt îndemnați să pună pe plan secund aspirațiile profesionale și să își îndrepte energia către cămin și crearea unui mediu stabil alături de cei dragi.

Pe 28 iulie, Scorpionii se bucură de interacțiuni plăcute și o comunicare armonioasă, fiind o zi excelentă pentru vești bune și reconectarea cu prietenii.

Ziua de 29 iulie vine cu oportunități de afirmare și succes, chiar dacă pot apărea reacții impulsive declanșate de chestiuni financiare neprevăzute. Momentul culminant este marcat de Luna Plină în Vărsător, ce aduce o revelație în plan familial. Scorpionii pot încheia o etapă legată de locuință, luând decizii practice privind o eventuală mutare, o tranzacție imobiliară sau o reamenajare.

Horoscop Săgetător săptămâna 27 iulie – 2 august 2026

Săptămâna debutează cu o dorință intensă de explorare pentru nativii Săgetător. Astfel, curiozitatea le este stimulată de propuneri inedite, însă este indicat să evite tendința de a-și impune propriile convingeri.

Evenimentul major al săptămânii este intrarea Nodului Nord (Destinul) în Vărsător pe 27 iulie, care activează axa comunicării. Pentru Săgetători, acest tranzit aduce o lecție clară pentru următoarele 18 luni: sunt îndemnați să pună pe plan secund idealurile filozofice și să își îndrepte energia către detalii practice, interacțiunile din mediul apropiat și învățarea unor abilități noi.

Pe 28 iulie, contextul le oferă stabilitate financiară, eforturile atrăgându-le aprecieri și avantaje materiale care le aduc o stare de liniște.

Ziua de 29 iulie vine cu șanse de evoluție, deși pot apărea tensiuni între ambițiile din carieră și reacțiile impulsive din cuplu. De asemenea, Luna Plină în Vărsător declanșează o revelație privind modul de gândire și comunicare. Săgetătorii pot finaliza cu succes anumite negocieri, pot semna acte importante sau pot obține o calificare care le aduce o perspectivă nouă.

Horoscop Capricorn săptămâna 27 iulie – 2 august 2026

Săptămâna debutează cu o atenție îndreptată spre chestiuni financiare. Capricornii găsesc soluții ingenioase pentru a rezolva o situație legată de o investiție.

Evenimentul important al săptămânii este intrarea Nodului Nord (Destinul) în Vărsător pe 27 iulie, care activează axa resurselor. Pentru Capricorni, acest tranzit aduce o lecție pentru următoarele 18 luni când nativii sunt îndemnați să își îndrepte energia către independența materială, reevaluându-și stima de sine și modul în care își monetizează abilitățile.

Pe 28 iulie, se bucură de armonie interioară, fiind o zi excelentă pentru a se concentra pe propria persoană și a planifica activități relaxante.

Ziua de 29 iulie vine cu optimism și șanse extraordinare de câștiguri printr-un sprijin nesperat, deși la locul de muncă pot apărea tensiuni din cauza unor principii diferite. În aceeași zi, Luna Plină în Vărsător le aduce o revelație privind finanțele personale. Capricornii iau decizii înțelepte privind gestionarea bugetului, reușind să își recapete echilibrul financiar.

Horoscop Vărsător săptămâna 27 iulie – 2 august 2026

Săptămâna debutează cu acțiune în sectorul relațiilor. Astfel, nativii Vărsător au parte de entuziasm în cuplu și surprize romantice, însă trebuie să evite atitudinile rigide.

Evenimentul important al săptămânii este intrarea Nodului Nord (Destinul) în Vărsător pe 27 iulie. După o perioadă de un an și jumătate în care lecțiile karmice s-au concentrat pe sectorul financiar și al resurselor materiale, acum se activează axa identității și a relațiilor. Pentru Vărsători, acest tranzit aduce o direcție nouă. Nativii sunt îndemnați să lase pe plan secund compromisurile din asocieri și să își prioritizeze propriile obiective și independența.

Pe 28 iulie, Vărsătorii simt o nevoie de retragere, fiind o zi excelentă pentru odihnă și reechilibrare.

Ziua de 29 iulie vine cu oportunități de creștere într-o colaborare, în ciuda unor tendințe de a intra în conflicte. Luna Plină din semnul lor îi determină să își reevalueze prioritățile. Astfel, pot încheia definitiv un capitol, alegând o direcție de viață axată pe adevăratele lor nevoi.

Horoscop Pești săptămâna 27 iulie – 2 august 2026

Săptămâna debutează cu multă energie îndreptată către organizarea rutinei zilnice. Astfel, Peștii găsesc soluții ingenioase pentru a îmbina sarcinile profesionale cu inițiativele din planul domestic.

Evenimentul important al săptămânii este intrarea Nodului Nord (Destinul) în Vărsător, pe 27 iulie. După 18 luni în care tranzitele majore s-au concentrat pe relații și parteneriate, acum se activează axa muncii și a subconștientului. Pentru Pești, acest tranzit trasează o nouă direcție: sunt îndemnați să pună pe plan secund munca excesivă și să își îndrepte energia către dezvoltarea intuiției și odihnă.

Pe 28 iulie, contextul astral le oferă armonie în relații, existând o susținere reciprocă între partener și apropiați, aspect care le aduce stabilitate.

Ziua de 29 iulie vine cu șanse extraordinare de evoluție profesională sau de îmbunătățire a stării de sănătate, chiar dacă pot apărea mici nemulțumiri legate de sectorul domestic. În aceeași zi, Luna Plină în Vărsător declanșează o conștientizare importantă. Peștii reușesc să încheie o etapă dificilă, eliminând definitiv tipare vechi de gândire și obiceiuri neproductive.