Playboi Carti a urcat pe scena Beach, Please! cu întârziere. Mii de fani i-au urmărit avionul online

Zeci de mii de fani l-au așteptat pe artistul Playboi Carti, care era cap de afiș în seara de vineri. Acesta nu a mai ajuns la timp la festival din cauza condițiilor meteo, potrivit organizatorilor.

„Din cauza condițiilor meteo care au afectat deplasarea artistului, concertul lui Playboi Carti nu a mai putut avea loc conform programului inițial și va fi reprogramat. Organizatorii lucrează împreună cu echipa artistului pentru stabilirea unei noi date”, se arată în comunicarea transmisă după concertul ratat.

Cu toate acestea, artistul a ținut concertul în jurul orei 3:00 - 4:00 dimineața, după ce a venit cu un avion de la Paris, unde susține mai multe concerte în aceste zile. Mii de fani au urmărit avionul online pentru a fi siguri că artistul va ajunge.