Playboi Carti a urcat pe scena Beach, Please! cu întârziere. Mii de fani i-au urmărit avionul online

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A fost a treia noapte de distracție nebună la Costinești, la festivalul „Beach, Please!”, unde s-au strâns peste 90.000 de tineri. Petrecerea s-a oprit abia dimineață.

autor
Lorena Mihăilă,  Cătălin Covrig

Zeci de mii de fani l-au așteptat pe artistul Playboi Carti, care era cap de afiș în seara de vineri. Acesta nu a mai ajuns la timp la festival din cauza condițiilor meteo, potrivit organizatorilor.

„Din cauza condițiilor meteo care au afectat deplasarea artistului, concertul lui Playboi Carti nu a mai putut avea loc conform programului inițial și va fi reprogramat. Organizatorii lucrează împreună cu echipa artistului pentru stabilirea unei noi date”, se arată în comunicarea transmisă după concertul ratat.

Cu toate acestea, artistul a ținut concertul în jurul orei 3:00 - 4:00 dimineața, după ce a venit cu un avion de la Paris, unde susține mai multe concerte în aceste zile. Mii de fani au urmărit avionul online pentru a fi siguri că artistul va ajunge.

Fată: „Îmi place atmosfera dar și artiștii. Artistul preferat este Playboy Carti”.

Tânăr: „Artistul preferat este Playboy Carti, aseară l-au anulat dar îl aștept aici. Rămân până la 4 diminața, sper să rezist”.

A fost noaptea mosh pit-urilor la Beach, Please! Tinerii și-au făcut loc în fața scenei, au dansat energic și s-au împins unii pe alții.

Fată: „Îmi place atmosfera, îmi plac oamenii”.

Distracția a continuat până în zori, când zecile de mii de tineri s-au retras pentru câteva ore de somn. Își încarcă bateriile pentru o nouă zi de plajă și pentru o altă noapte de festival.

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Sursa: ProTV

Etichete: concert, artist, Beach, Please!,

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